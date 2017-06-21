欧元区vs英国：一个强劲稳定一个疲弱飘摇

2017年4月28日，欧元和英镑纸币，背景是“英国退欧”字样。 REUTERS/Dado Ruvic

路透伦敦6月20日 - 就在推进英退谈判之际，英国与欧元区已经走上了截然不同的经济道路。英国也许在后悔，当初为何不订立一份“婚前协议”。

英国经济已显现出各种压力--正如英国央行总裁卡尼周二明确强调的那样--而拥有19个成员国的欧元区却摆脱多年来的阴霾，变得更有活力。

德国智库Ifo周二上调该国经济成长预估，也是一个明证。

有趣的是，Ifo新闻稿称德国经济“强劲而稳定”，而这正是英国首相特雷莎·梅6月8日大选的选举口号。特雷莎·梅在这次大选中事与愿违，失去了议会多数地位。

作为欧盟核心的欧元区，甩掉了落伍衰败、垂死挣扎的老帽子，现在已表现出一定活力，令人欢欣鼓舞。

评级机构惠誉首席分析师Brian Coulton周一晚些时候也表达了这种观点。当天惠誉将欧元区2017年经济成长预期从1.7%大幅调升至2%，增幅仅略微低于美国。

“后续数据料更强健、外部需求在改善以及愈发认为(欧洲央行政策)在刺激经济活动升温，都是(我们)上修的原因，”他说道。

相比之下，惠誉预计英国今年经济增速在1.5%，低于去年的1.8%和公投前2015年的2.1%。

英国退欧公投之后英镑贬值，推高了通胀率并损及消费者支出，使英国在2017年初沦落为七国集团(G7)中经济成长最慢的国家，而2016年该国还是G7成长最快的国家之一。

英国央行总裁卡尼在周二的讲话中，直率地表达了他有关退欧给英国经济带来危险的观点，坚定地表示尽管通胀率已达到2.9%，但目前并不是升息的适当时机。

他还挖苦退欧的主要鼓吹者、现任英国外交大臣约翰逊。后者曾表示，英国能够在欧盟之外拥有自己的蛋糕并吃掉它。

“要不了多久，我们将开始发现，退欧能在多大程度上，像沿着一条平坦道路闲庭信步般地走向满是蛋糕和消费的地方，”他说。

“货币政策无法阻止实质收入增长变弱，在向与欧盟新贸易协议的转变过程中，有可能伴随着这种削弱。”

**欧洲好转**

英国的困难有一些将是基于退欧结果的不确定性。例如，退欧倡议者承诺会达成极有利可图的贸易协议，也许会达成，但还有很长的路要走。

但欧洲其他国家却几乎看不到这样的不确定性。

Ifo在最新预估中指出，德国经济自2013年起走升，目前覆盖面变得更广且动能加速--鉴于德国在经济中的主导地位，这对欧洲整体而言至为关键。

该机构同时表示，不认为德国将因英国脱欧而受创。

“退欧计划应尽早推出，而且不应对欧盟与英国间的经济互相依赖关系产生任何重大负面影响，”Ifo经济研究部门主管Timo Wollmershaeuser指出。

但不只是德国。西班牙周二也表示，计画将2017年GDP成长率预测由当前的2.7%上调。法国央行亦已将成长率预测调高至1.6%，制造业调查报告亦相对偏多。

当然，欧盟的问题仍旧存在--尤其是意大利，但欧盟整体前景仍然亮丽。(完)