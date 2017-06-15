人民币综述：美联储如期加息 期待借机结汇的企业却愿望落空

作者 孙琦子

路透北京6月15日 - 等待在美国加息后结汇的中资企业老板和财务高管们再度失望，虽然美联储如期加息，可美元指数实际并没怎么涨、人民币也没怎么贬。手中囤积数月的美元何时结汇，成了他们心头的一根刺。他们期待着美元的下一轮反弹，但不知目前的资金情况还能扛多久。

市场的逻辑已经发生了变化，以前企业客户在人民币贬值预期之下选择推迟结汇，但现在这种意愿已经明显松动，尤其是在今年上半年，尽管美联储加息两次，人民币却累计升值逾2%。同时，随着中国银行间市场利率连续走升，囤美元已经不再是好主意，择机结汇的想法已经越来越多。

“我们库存好多美金了，前阵子人民币大涨就没结汇，本来想等着美联储加息之后结的，现在看还得再等等。”一小型出口企业主称，“每天都有美金进账，时间长了我们也吃不消。”

他表示，上一轮人民币大涨之后，每10万美元结汇较之前会损失一万多元人民币，这对小企业来说还是不小的压力。

而对大型出口企业来说，如果囤积了庞大的美元量，选错结汇时机就意味着高昂的汇兑损失。

“当前市场上结汇不是很多，我们的客户都在等美元反弹，如果涨300点就可以考虑结了。如果美元一直上不去，可能客户会忍不住，毕竟资金成本放在那里，”一中资行外汇交易主管称。

他并表示，这种情况应该是监管层愿意看到的。从今年的情况来看，美元兑人民币的走势应该不会反转，在美元跌的时候人民币还会走升。

美联储一如市场普遍预期，周三将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%，联储还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强的信心。

但加息决议公布前后，美元指数走了个深V，最新报97.280，回到加息前两日水平；与此对应的是，中国央行是次并没有跟随美联储的“升息”脚步，人民币兑美元即期汇率周四盘中走升，临近收盘才稍微跌了跌，收盘报6.7975元人民币。

**“要相信央妈的实力”**

多位交易员亦表示，越是其它国家进行利率决议、公布重要数据的时候，人民币外汇市场就越是稳定，这已经成了市场心照不宣的默契。

“要相信央妈的实力。”一股份资行交易员称。

他并称，中间价引入逆周期因子就是为了在外围市场变动时对人民币中间价进行“逆周期”调节。从实际效果来看，人民币的波动率在降低，人民币汇率指数和美元指数也在脱钩，而现在监管层希望人民币汇率主要参考一篮子货币。

同时，由于本轮加息市场已经充分预期并且提前消化，所以美元指数的变动也不大。尽管美联储的议息决议偏鹰派，但市场与美联储就通胀的预期有分歧，也助长了美元指数的疲弱。

“加息之前美国公布的CPI数据已经连续三个月处于低位，导致美元先跌的比较厉害；议息决议偏鹰派之后美元涨了，但是涨幅不大，显示出美联储和市场对通胀的判断有分歧。”华侨银行驻新加坡经济学家谢栋铭称。

美国5月消费者物价指数(CPI)意外下降，而零售销售创下16个月来最大降幅，这表明国内需求疲软或制约美联储今年继续加息的能力。美国劳工部此前公布，5月CPI下降0.1%，三个月内第二度下跌。

谢栋铭并指出，最近美元还处于半死不活的状态，但如果美元大动，人民币也会波动。美元这一波已经跌的蛮多，追跌并不明智，还是要走一步看一步；现在市场也在关注美国通胀能否达到预期，以及美国的政治环境变化对美元的影响。

此外，中国的货币政策也开始显示出一些灵活性，中美利差在下半年不一定会继续扩大，但目前的利差已对境内外投资者形成了吸引力，至少对境内投资者而言，购汇的动力并不会很强。

在美联储（FED）年内第二次升息后，中国央行周四并未如3月一般跟随FED脚步上调公开市场逆回购利率。正值半年末MPA（宏观审慎评估）考核的敏感时点，保持流动性平稳成为第一要务，央行因此保持定力暂按兵不动。

中国银行国际金融研究所研究员王有鑫指出，美联储货币政策正常化对中国跨境资本流动和人民币汇率的影响将减弱。除了中间价逆周期因子的引入和资本控制之外，中国央行通过今年初和6月初的市场操作已经严重打击了投机分子和看空者，居民对汇率的预期已大为改善，不会盲目购汇；而境内市场利率持续走高也在对人民币汇率形成支撑。

以下为汤森路透IFR整理的2017年以来承销点心债（含宝岛债）的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰 6,213.5 16

东方汇理 2,990.0 13

渣打 2,129.2 11

招商银行 1,250 1

工商银行 1,250 1

巴克莱 1,000 4

**市场动态**

--台湾央行周四公布，至5月底止台湾银行业累计人民币存款达3,082.79亿元(含可转让 定期存单)，较前月增1.00%，中止连四个月下滑走势。

--连通中国内地与香港债券市场的“债券通”制度建设取得重要进展；中国外汇交易中心和银行间市场清算所股份有限公司（上海清算所）周一发布“债券通”的交易及托管清算细则，并公开征求意见。这预示着债券通距推出已渐行渐近。

--中国商务部外资司负责人周四称，5月当月实际使用外资(FDI)金额546.7亿元人民币，同比下降3.7%，连续第二个月下降。今年前五个月，实际使用外资金额3,410.8亿元，同比下降0.7%。（完）