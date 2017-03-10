汇市一周综述：美联储铁定升息美元节节高 德拉吉口风偏硬欧元涨

整理 王颖/杜明霞

路透北京3月10日 - 美联储下周升息几成定局。交易员现在认为美联储3月升息的可能性高达约90%，远高于上周初的30%。升息前景再加美国ADP民间就业数据的出色表现，使美债收益率大涨，并带动美元节节攀升。

但特朗普政府贸易保护主义和财政政策的不确定性拖了美元后腿。在周五的非农就业报告出炉之前投资者保持谨慎，令美元进一步上涨的空间受限。

欧洲央行总裁德拉吉承诺至少到年底前将维持激进的刺激性货币政策，但暗示采取进一步行动的迫切性降低，终于使欧元扬眉吐气。欧洲和亚洲政治层面不太平静。荷兰和法国即将举行的选举变数很大，若大权落入反建制派手中后果不堪设想。亚洲则先有朝鲜的导弹发射，后有对韩国总统的弹劾。

下周，美联储利率决议这只靴子就要落下。另外还需关注日本、英国、瑞士央行货币政策决定，以及荷兰议会选举和20国集团财长和央行总裁会议。

路透调查的100多位分析师全部预期美联储下周将升息，今年稍晚还可能再升息两次。据芝加哥商业交易所(CME)的联储观察(FedWatch)工具，交易员现在认为美联储3月升息的可能性约90%，远高于上周初的30%。

这一铁定升息的前景，再加上强劲的ADP民间就业数据表现，推动美债收益率向上突破，进而带动美元节节攀升，兑日圆触及六周高点。

但现在市场关注焦点是美联储今年是否会升息三次，而周五的非农就业数据将提供重要线索。该数据出炉前投资者将保持谨慎，令美元进一步上涨的空间受限。

另外，美国政府的贸易保护主义立场和财政政策不确定性也给美元拖后腿。如果美元兑德国、日本和中国等主要贸易伙伴国货币过强，特朗普政府料将做出回应。

就连即将召开的20国集团(G20)都没了底气。公报草案显示，G20各国财政领导人可能不再明确反对贸易保护主义或竞争性货币贬值，仅承诺保持“开放公平的国际贸易体系”。

**欧元区经济复苏政治乱局**

饱受危机折磨的欧洲经济目前已有所改善，信心处于六年高位、贸易在复苏、服务业和制造业产出在增加、且失业率降至2009年来最低。欧洲央行周四上调了今明两年的通胀预期。

欧洲央行总裁德拉吉承诺至少到年底前将维持激进的刺激性货币政策，但暗示采取进一步行动的迫切性降低，这带动欧元和公债收益率上升。德拉吉讲话期间，欧元升穿1.06美元关口。

但本地区的诸多政治风险因素令投资者不安。荷兰议会下周举行选举，民族主义候选人在民调中位列第二。而最让人挂心的就是法国总统大选，极右翼民族阵线主席勒庞希望让法国脱欧，她若当选无异于是向市场投下超级炸弹。

法国前总理朱佩否认其将参选，提高了勒庞的胜算。市场寄望半路能杀出个程咬金的希望落空。。

德拉吉称欧元区经济成长和通胀目前并不需要迫切的支持，这一乐观看法令英镑承压。他讲话后欧元买盘急增，英镑兑欧元和兑美元跌至七周新低。

此外，对英国经济前景的担忧也重压英镑。投资者认为，英国财政大臣哈蒙德公布的预算声明基本上“令人失望”，在英国准备退欧之际对于提振经济成长毫无用处。

“对于英国退欧导致不确定性升高，目前为止似乎只能采取‘观望’策略，”瑞典北欧斯安银行(SEB)策略师在客户报告中写道。

**美元力压群芳，亚币垂头丧气**

新兴亚币走软，因美国2月民间就业岗位大幅增加，强化了美联储下周升息的预期，促使美国公债收益率大涨，美债与亚洲债券的利差收窄。

澳元和新西兰元触及数周低位。除强势美元带来压力之外，大宗商品和乳品价格表现疲软也拖累了这两种货币。

亚洲地缘政治方面也是波澜迭起。朝鲜周一发射四枚导弹，其后朝鲜与马来西亚两国禁止境内的对方国家公民离境。而韩国宪法法院周五宣布，八名法官一致表决通过总统朴槿惠弹劾案。

人民币兑美元即期周四早盘一度跌破6.92元，但收盘跌幅收窄。交易员称，中国2月惊现贸易逆差，加上美联储3月升息预期升温，美元多头建仓明显，同时推升客盘购汇热情，成交量亦明显提高。不过这或推动监管出手平衡市场，汇价跌幅有所收窄。

“美元总体上还是蛮强势的，但大行也在上面压着，再说现在是‘两会’敏感期，我是不看好人民币会持续下跌的想法的。”一外资行交易员称。

值得注意的是，中国2月末外汇储备意外增加，为八个月来首见，因监管力度加大和美元走软帮助遏制了资本外流。

下周关注美联储利率决议，以及日本、英国、瑞士央行货币政策决定，外加荷兰议会选举和20国集团财长和央行总裁会议。(完)