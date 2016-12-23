一周综述：美元高位持稳来年看涨 英镑颓势依旧难翻身

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
整理 王丽鑫/王颖
路透北京12月23日 - 圣诞假期即将来临，美元攀上14年高位后投资者获利了结，令美元近期的风光涨势在本周暂歇，但由于利差优势扩大，市场人士仍看好美元在新一年中继续走高。目前美元指数距本周高点103.65近在咫尺，傲视其他主要货币。
英镑则因脱欧不确定性和经济数据承受巨大压力，一项英国调查显示，消费者对明年经济前景看法暗淡，致使英镑处于守势。对英国退欧的担忧也重压英镑。
避险货币日圆周初曾因德国和土耳其的袭击事件上扬，但日本央行政策决定釜底抽薪，令日圆短暂涨势有如昙花一现。
许多投资人已结账，其他人则准备好迎接流动性稀落下可能出现的震荡。分析师称，过去九年中有五年的最后两周相当淡静，但2008年和2014年最后两周却是该年震荡最剧烈的时刻。
下周将迎来日本CPI及工业生产、中国规模以上工业利润，以及美国消费者信心指数等数据，可略窥全球经济状况。
**美元高位持稳来年看涨**
随着圣诞假期脚步临近，市场交投淡静下来，周五外汇市场波澜不兴。本周获利了结卖压涌现，给美元涨势暂时踩下刹车。不过由于利差优势扩大，市场人士仍看好美元在新一年中继续走高。
美元指数小幅上涨至103.05，距本周高点103.65近在咫尺。 美联储上周加息，并暗示明年会再加息三次，而日本央行和欧洲央行实际上正在积极想办法，将各自的短期收益率维持在深度为负的区域内，导致收益率差进一步扩大。
目前美国两年期公债收益率较德债高198个基点，高于11月初时的144基点，接近2005年以来最阔水平。
“收益率差应当能为美元吸引更多资金流入，”澳洲国民银行全球外汇联席主管Ray Attrill称。
他指出，“货币政策分化在2017年会变得更加明显，美联储将收紧货币政策，而日本央行、欧洲央行和英国央行会进一步扩大资产负债表”。
不过Attrill也认为，美元或许不会像一些多头预期的那般上涨，这其中不乏理由。
他认为美元涨势已充份反映特朗普胜选后利差扩大的因素，美债收益率若持续大幅上扬，可能开始压抑股票及经济，令美联储心存抗拒。
**日圆好景不长**
日圆本周仅短暂上扬。周初德国柏林和安卡拉发生致命袭击事件，避险需求令日圆受到支撑，但日本央行周二如预期维持货币政策不变，令部份原本预计央行可能暗示缩减货币刺激规模的交易商感到失望。
“市场认为，黑田东彦的讲话透露出对日圆走软较为容忍，”野村控股驻东京首席汇市策略师Yunosuke Ikeda称。“黑田东彦讲话引发日圆抛盘，导致美日利差扩大。在圣诞假期前夕市场相对清淡时，投资者往往会通过利差交易获利。”
**英镑一蹶不振**
英镑本周走势依然低迷不振，周一虽曾短暂企稳，却难敌脱欧相关不确定性的打压，当日便触及一个月低位，随后苏格兰揭开脱欧选项面纱，英国数据亦不给力，加上美元一路高歌带来的压力，英镑一蹶不振屡创低位。
“明年1-3月，英国将如何与欧盟展开磋商可能更加明朗化 ，”野村汇市策略师Jordan Rochester称。“我们的担忧是，市场对其在英国退欧问题上的定价过于自满和乐观，因从英国资产目前的定价来看，在缺乏确凿理由的情况下，市场对硬脱欧的预期在不断降低。”
而美联储升息并暗示2017年可能最多将升息三次带动美元大涨，自那以来英镑兑美元跌近3%。英镑兑美元周四下跌最多0.3%，至1.2312美元，为11月18日来最低。
“我认为在英镑兑美元走势中，美元起到非常重要的作用，”巴克莱外汇策略师Hamish Pepper称，“如果我们谈论英国的特殊形势，我认为欧元兑英镑走势是更好的阐释。”
英镑兑走高的欧元下跌0.7%，至两周低位0.8507英镑。这是英镑连续第四个交易日兑欧元下跌，为8月以来最长跌势；欧元兑美元本周从14年低点反弹，英镑也受到拖累。(完)
(审校 屈桂娟)
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。