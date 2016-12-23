一周综述：美元高位持稳来年看涨 英镑颓势依旧难翻身

整理 王丽鑫/王颖

路透北京12月23日 - 圣诞假期即将来临，美元攀上14年高位后投资者获利了结，令美元近期的风光涨势在本周暂歇，但由于利差优势扩大，市场人士仍看好美元在新一年中继续走高。目前美元指数距本周高点103.65近在咫尺，傲视其他主要货币。

英镑则因脱欧不确定性和经济数据承受巨大压力，一项英国调查显示，消费者对明年经济前景看法暗淡，致使英镑处于守势。对英国退欧的担忧也重压英镑。

避险货币日圆周初曾因德国和土耳其的袭击事件上扬，但日本央行政策决定釜底抽薪，令日圆短暂涨势有如昙花一现。

许多投资人已结账，其他人则准备好迎接流动性稀落下可能出现的震荡。分析师称，过去九年中有五年的最后两周相当淡静，但2008年和2014年最后两周却是该年震荡最剧烈的时刻。

下周将迎来日本CPI及工业生产、中国规模以上工业利润，以及美国消费者信心指数等数据，可略窥全球经济状况。

**美元高位持稳来年看涨**

随着圣诞假期脚步临近，市场交投淡静下来，周五外汇市场波澜不兴。本周获利了结卖压涌现，给美元涨势暂时踩下刹车。不过由于利差优势扩大，市场人士仍看好美元在新一年中继续走高。

美元指数小幅上涨至103.05，距本周高点103.65近在咫尺。 美联储上周加息，并暗示明年会再加息三次，而日本央行和欧洲央行实际上正在积极想办法，将各自的短期收益率维持在深度为负的区域内，导致收益率差进一步扩大。

目前美国两年期公债收益率较德债高198个基点，高于11月初时的144基点，接近2005年以来最阔水平。

“收益率差应当能为美元吸引更多资金流入，”澳洲国民银行全球外汇联席主管Ray Attrill称。

他指出，“货币政策分化在2017年会变得更加明显，美联储将收紧货币政策，而日本央行、欧洲央行和英国央行会进一步扩大资产负债表”。

不过Attrill也认为，美元或许不会像一些多头预期的那般上涨，这其中不乏理由。

他认为美元涨势已充份反映特朗普胜选后利差扩大的因素，美债收益率若持续大幅上扬，可能开始压抑股票及经济，令美联储心存抗拒。

**日圆好景不长**

日圆本周仅短暂上扬。周初德国柏林和安卡拉发生致命袭击事件，避险需求令日圆受到支撑，但日本央行周二如预期维持货币政策不变，令部份原本预计央行可能暗示缩减货币刺激规模的交易商感到失望。

“市场认为，黑田东彦的讲话透露出对日圆走软较为容忍，”野村控股驻东京首席汇市策略师Yunosuke Ikeda称。“黑田东彦讲话引发日圆抛盘，导致美日利差扩大。在圣诞假期前夕市场相对清淡时，投资者往往会通过利差交易获利。”

**英镑一蹶不振**

英镑本周走势依然低迷不振，周一虽曾短暂企稳，却难敌脱欧相关不确定性的打压，当日便触及一个月低位，随后苏格兰揭开脱欧选项面纱，英国数据亦不给力，加上美元一路高歌带来的压力，英镑一蹶不振屡创低位。

“明年1-3月，英国将如何与欧盟展开磋商可能更加明朗化 ，”野村汇市策略师Jordan Rochester称。“我们的担忧是，市场对其在英国退欧问题上的定价过于自满和乐观，因从英国资产目前的定价来看，在缺乏确凿理由的情况下，市场对硬脱欧的预期在不断降低。”

而美联储升息并暗示2017年可能最多将升息三次带动美元大涨，自那以来英镑兑美元跌近3%。英镑兑美元周四下跌最多0.3%，至1.2312美元，为11月18日来最低。

“我认为在英镑兑美元走势中，美元起到非常重要的作用，”巴克莱外汇策略师Hamish Pepper称，“如果我们谈论英国的特殊形势，我认为欧元兑英镑走势是更好的阐释。”

英镑兑走高的欧元下跌0.7%，至两周低位0.8507英镑。这是英镑连续第四个交易日兑欧元下跌，为8月以来最长跌势；欧元兑美元本周从14年低点反弹，英镑也受到拖累。(完)