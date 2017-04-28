汇市一周综述：欧洲央行酝酿政策转向 特朗普上任百日频对贸易出手

整理 李爽

路透北京4月28日 - 法国大选已一只靴子落地，政坛新星、立场中间派的马克龙将与极右翼候选人勒庞在5月7日展开终极对决，这说明法国政坛已不再是逾半个世纪以来左右两派分庭抗礼的格局。马克龙的胜出让欧元压力缓解，兑美元创五个月高点。而下个周末的第二只靴子似乎也不会太扰民。民调显示，马克龙将完胜勒庞。

法国大选结果也让欧洲央行感到宽慰，不过欧洲央行本周会议在肯定了经济形势好转的同时仍维持利率不变，这种鸽派立场打压欧元下跌。但德拉吉的讲话预示着6月会议存在调整政策的可能。

美国总统特朗普施政近百日，期间医改计划出师不利，本周又推出税改计划，并拿加拿大贸易开刀，声称废除韩美贸易协定，导致加元、韩元均受创。

展望下周，经济数据方面有多国PMI、CPI、失业率等数据公布，还有重头戏美国非农就业报告。经济事件方面，美国、澳洲、挪威、瑞典央行将召开政策会议，日本央行公布会议记录，以及一些央行官员讲话等将备受关注。

去年民粹主义潮流横扫英美，今年在欧洲国家却频频失利。在全球市场瞩目的法国大选中，政坛黑马马克龙赢得首轮投票，将在5月7日的第二轮投票中与法版“特朗普”勒庞决战。法国两大主流政党候选人双双为马克龙背书。民调也显示，马克龙料将完胜勒庞。若果真如此，法国将有望启动更加雄心勃勃的经济改革，并与德国达成妥协，共同彻底整顿陷入困境的欧元区。但胜选才只是跨过第一道坎，后面还要面对6月的议会选举以及兑现改革承诺。

法国大选结果让欧元压力大幅缓解，兑美元创五个月高位。这样的结果也让欧洲央行感到宽慰。消息人士对路透表示，法国大选两位反欧盟的候选人在第二轮中对阵的风险已经消除，且由于经济处于多年来最佳状态，许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。

**欧洲央行**

欧洲央行周四的政策会议肯定了对经济好转看法，明确指出欧元区经济目前处于全球金融危机以来的最佳状态，但仍坚持其异常宽松的政策立场，因通胀仍未达到其目标。尽管目前的经济增长势头良好，通胀稳站在1%以上，加上欧洲央行的政策弹药几乎耗尽，所有这些都促使保守派决策者呼吁开始为退出刺激措施做准备，但欧洲央行不为所动，甚至保留了进一步降息或增加购买资产的可能性。这种鸽派立场让欧元应声下挫。

但欧洲央行总裁德拉吉指出，欧元区经济进一步改善，再度下滑的风险已经降低，部分欧洲央行决策者对经济的看法变得更为乐观。许多投资人认为，这是预示着欧洲央行可能在6月举行的下一会议上作出更大胆的政策调整。欧洲央行将有机会在6月再度评估经济情势，届时将发布新的经济成长和通胀预估。

“今日的声明中有足够多的线索暗示，6月政策可能有实质性转变，”Aberdeen Asset Management投资经理人James Athey称。“但我们不应该贸然行动。管委会内部显然还没有达成足够的共识。”

还有分析师称，欧央行正以龟速慢慢接近退出刺激政策。不过本月稍早路透调查分析师中略多于一半预计该央行下一步行动将是延长刺激计划。

**特朗普上任百日记**

下周美联储将召开政策会议，本周正值会前静默期，所以联储消息面非常淡静。但特朗普在执政接近百日之际却左右出击。

他在本周推出降税举措，此举虽然会令美国经济以更高速前行；但也可能带来一个白宫不太喜欢的结果：谨慎的美联储可能把利率调升至高于预期的水平。由于降税举措缺乏细节，未能打动投资者，该消息公布后，美元下跌。

特朗普还在贸易上拿加拿大开刀，令两国贸易争端加剧。白宫官员之前还透露特朗普考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)，加元和墨西哥披索下挫。在特朗普明确不退出NAFTA，但将重新协商该协议后才扳回跌幅。

特朗普对路透称，将“重新谈判或终止”美韩自由贸易协定后，韩元兑美元亦应声转跌。对于特朗普贸易保护主义政策的担忧让澳元和新西兰元等大宗商品货币也受牵连。

另外，日本央行本周会议维持货币政策不变，对经济的看法为九年来最乐观，显示其对于海外需求增长将帮助维持出口带动的经济复苏有信心。

不过日本央行在对长期经济及物价预估进行的季度评估中表示，“日本经济正转向温和扩张。”这是2008年3月以来日本央行首度用“扩张”一词，暗示该行深信复苏正在蓄积动能，且该行认为不需要额外刺激。央行总裁黑田东彦提醒市场，日本央行离退出大规模刺激政策还很远。 (完)