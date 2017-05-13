汇市一周综述：欧元无惊无喜 美元利好多多

整理 刘秀红

路透北京5月12日 - 周日法国大选尘埃落定，中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也令欧洲盟国大大地松一口气。受此影响，欧元一度触及近六个月高位，但之后随着投资者焦点转回经济面及央行动态方面，欧元回吐涨幅，跌跌撞撞等待欧洲央行总裁德拉吉讲话。

而素有“欧元杀手”称号的德拉吉发表鸽派讲话，没给欧元提振也在预料之中。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧指宽松货币政策维持久一些更安全的说法，更是打压欧元兑美元跌至两周半低位。

美元则享渔翁之利。虽然因上周五的强劲非农就业数据被法国大选抢去风头，美元一时滑落，但在美联储多位官员连番发表鹰派言论以及美债收益率上扬助阵下，转而涨势连连。不过期间也偶有插曲，朝鲜准备进行第六次核试验的消息以及特朗普解除FBI局长职务，均导致投资者避险意愿增强，曾对美元带来不利影响。

英镑本周逼近1.30美元，但迟迟未能突破。英国央行“超级星期四”的利率决议及通胀报告没有给英镑一臂之力，并没有多一位货币政策委员加入福布斯投票支持加息的行列，而且英国央行下调英国经济成长预估，均打压英镑下滑。

下周将有英国央行首席经济学家霍尔丹、克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特、以及圣路易斯联储总裁布拉德等重要讲话。还将有英国CPI和PPI、零售销售、欧元区GDP和美国领先指标等数据公布，可由此把脉各主要经济体状况。

**关注点从政治风险转回欧洲央行**

在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞，令欧洲盟国大大地松一口气。大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜，欧元因此触及近六个月高位1.0999美元。

不过之后欧元又将涨幅回吐，因为法国大选结果原本就在投资者预料之中，而且对欧洲市场而言，更为迫切的是欧元区经济的根本性繁荣，以及欧洲央行进一步缩减购债刺激规模的前景。

投资者将承诺让法国脱欧的勒庞联系在一起的政治风险去除后，市场将注意力集中在经济基本面，以及欧洲和美国货币政策正常化步伐上。

“投资者的关注点正从政治风险转回欧洲央行，看该央行下步会采取什么行动，以及何时将开始撤走扩张性政策，”法国兴业银行企业及投资银行业务的首席经济学家Michala Marcussen对路透表示。

道富环球投资管理(SSgA)的EMEA投资主管Bill Street指出，法国大选的结果，加上周希腊达成的初步债务协议，将支撑市场出现释然性上涨，不过涨势只会是短期的。

“在接下来几个月，市场关注焦点将重新回到经济上，回到关于欧洲央行是否可能在明年初解除部分宽松政策的辩论上”，荷兰合作银行的汇市分析师Jane Foley称。

欧洲央行总裁德拉吉周三的讲话未能给欧元带来提振。他表示，尽管有迹象显示欧元区经济复苏正在增强，但现在宣布提振欧元区通胀的努力取得胜利还为时过早。他的言论证实，他不急于升息或缩减购债规模。

另外，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四称，欧洲央行要想避免经济重陷泥潭，将超宽松货币政策维持更久一点，是更安全的做法。他的讲话暗示，在秋季以前央行的政策路线不大可能有改变。受此打击，欧元/美元跌至两周半低位。

**美元享渔翁之利**

上周五的美国非农数据表现强劲，显示4月就业增长可能反弹，并且薪资上涨，表明劳动力市场状况进一步收紧，有望给美联储下个月升息铺路。不过其风头被法国大选盖过，美元一度兑欧元下跌。

尽管如此，多位联储官员的鹰派讲话仍为美元助阵。旧金山联储总裁威廉姆斯称，4月就业报告“令人鼓舞”，更加说明美联储更需要在今年再升息两到三次，防范就业市场过热的风险。

此外，克利夫兰联储总裁梅斯特再度呼吁今年进一步加息，并且削减资产组合， 警告不要拖到完全达到政策目标之后才收紧货币政策。堪萨斯城联储总裁乔治称应在今年开始缩表，支持逐步加息。达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗则表示仍预计今年加息三次。

不过朝鲜驻英国大使Choe Il接受采访时称，朝鲜准备进行第六次核试验。提醒市场朝鲜半岛军事紧张局势随时可能升级。而特朗普解雇FBI局长科米引燃了一场政治风暴，对白宫在试图阻挠FBI有关俄罗斯的调查的质疑声增大，政府推进经济计划的能力也遭到了怀疑。这些插曲均对美元带来拖累。

市场仍看多美元兑日圆，因投资者预计美国经济在下半年将加速上升，且美联储将维持升息立场。但BK Asset Management董事总经理Boris Schlossberg表示，这一前景很大程度上有赖于基本稳定的政治环境，能令特朗普总统专注于国内事务和备受期待的税改立法。

不过，美元前景仍然亮丽，特别是周四美国数据良好，巩固了美联储下月升息的预期。

**英镑未等来支援**

在英国首相特雷莎·梅宣布提前大选带来的偏多人气提振下，英镑/美元一度逼近1.30，但动能明显不足，等待超级星期四的英国央行利率决定和通胀报告支援。

而其后公布的通胀报告显示，未来两年内升息的机率不高。而且尽管英国央行称可能需要在市场预期的2019年底日期之前升息，但这较2月时央行预估所显示的升息时间要晚九个月。这打压英镑/美元跌至一周低位1.2853美元。

除了货币政策委员投票结果和上次一致之外，英国央行下调英国经济成长预估，也打压英镑下滑，Eiger FX董事总经理Peter Ashton说，“但较长期经济预估更正面，当市场消化这些细节，英镑可能会反弹。”(完)