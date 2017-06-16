汇市一周综述：美联储如期升息 英国央行意外释出鹰派讯号

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
整理 王丽鑫
路透北京6月16日 - 本周多家央行召开政策会议。
市场翘首等待的美联储会议如市场预期加息，为三个月内第二度调高联邦基金利率，并宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强的信心。
随后美国公布的数据显示就业市场进一步收紧，通胀压力继续下降，强化市场对美联储坚持升息计划的预期，提振美元走坚。
英国央行周四维持利率不变，但令人意外的是有三名政策委员支持升息，使得本周的央行政策会议成为2007年以来最接近升息的一次。这给英镑注入一剂强心针。
日本央行周五亦宣布维持货币政策不变，日圆随即下滑。
下周将有欧美多国以及日本的PMI数据，可从中一窥全球经济形势。而周日法国将进行第二轮议会选举，此前的第一轮选举选民投票率为纪录低位。
本周最牵动人心的当属美联储政策会议。联储如预期在三个月内第二次升息，联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%，并预计今年再加息一次，显示美联储基本未受近期经济数据良莠不齐的影响。
联储还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要。美元随即从七个月低位反弹。
“美联储传递的信息是，他们并未对CPI和零售销售数据做出过激的反应，”Westpac Banking Corp.的高级汇市策略师Richard Franulovich说。
他说，“这基本相当于暗示他们将全速前进，且点阵图显示，他们预计今年将再升息一次。这是偏鹰派的预期，美元因此收复稍早的很多失地。”
但美元上涨之路仍见波折。联储宣布政策决定之前，美国公布的零售销售和通胀数据疲软，给美国经济继续增长的信心蒙上阴影。另外华盛顿邮报称，美国总统特朗普因涉嫌妨碍司法遭特别检察官穆勒调查，市场担心政治风波升级。这些因素冲淡了升息给美元带来的提振。
好在周四美国公布的数据比较配合，美国初请失业金人数上周降幅超预期，表明就业市场闲置进一步减少，6月纽约联储和费城联储制造业数据均好于预期。美联储维持其以数据为依据的货币政策，表明经济报告与美联储预估一致是继续加息的必要条件。
这让投资者对美联储坚持收紧政策信心增强，进而对美元多头带来提振，美元周四升至逾两周高位，强势延续到周五亚洲盘，周线有望收高。
接受路透访查的21家初级交易商中，有14家预期美联储将在9月19-20日的政策会议上宣布开启资产负债表正常化进程。其余预期联储将在12月12-13日的会议上采取该举措。他们表示，预期美联储2017年底将再升息一次，2018年升息三次。
**亚币受压**
美元的强劲走势令其他货币备感压力。韩元早盘跌至五周低点，台币在外资大举汇出下一举贬破30.300大关。台湾一大型银行交易员称，外资一面倒买入美元并汇出，出口商则持续站在卖方，进场大砍美元，再度上演土洋大对决戏码。
人民币小跌，但预计短期下跌空间有限。穆迪上月下调中国评等后，中国很快透过干预市场，以及调整汇率定价机制来提振市场信心。
路透对16位分析师、交易商及基金经理的最新调查显示，人民币的多头押注较两周前略微增加，达到2014年11月以来最高。
美联储升息后，中国央行周四公开市场操作维持利率不变，不像3月时上调了货币市场短期利率。香港金融管理局则宣布，将贴现窗基本利率上调25个基点至1.5%，但因本地银行体系资金充裕，汇丰等银行均表示维持最优惠利率不变。
日本央行周五维持货币政策不变，而且对民间消费和海外经济体的看法更加乐观，暗示该央行相信出口驱动的日本经济复苏势头正在增强。
**英镑回暖**
英国出乎意料的大选结果令英镑处于守势，薪资数据弱于预期显示在退欧之际，英国面临的经济挑战， 此外，美联储加息带动美元的涨势对于英镑也是压力。然而英国央行政策会议意外出现5-3的投票结果给英镑带来利好，分析师此前预计的投票结果为7-1。
英国央行虽维持利率不变，但令人意外地是，货币政策委员会有多达三位委员支持加息，是2007年以来最接近升息的一次。
政策决定宣布前，英镑兑美元在低于1.27美元交投，在央行公布委员麦卡弗蒂和桑德斯加入升息支持者福布斯后，英镑一度急升近0.01美元至1.2795美元。
路透调查的分析师此前预计，仅福布斯一人支持升息，尤其是在今年头三个月经济成长放缓的背景下。 (完)
(审校 屈桂娟)
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
调查显示，欧元区企业扩张速度在2017年上半年末意外放缓，因欧元区服务业企业扩张速度遽然降低。但通胀仍相对具有韧性，经济整体增速也十分强劲，欧洲央行决策者面临的在短期内缩减超宽松货币政策的压力可能会持续下去。6月IHS Markit欧元区综合采购经理人指数(PMI)降至55.7，低于4月及5月触及的2011年4月以来高点56.8。
路透上海6月23日 - 三根阳线改变信仰，本周以来人民币兑美元的连续调整让此前转为看多人民币的投资者错愕，对后续人民币的走向预期再度迷茫；但从中间价新定价机制上看，三季度人民币继续反弹的概率要大于回落概率，但要达到明显效果，则仍需监管再“加把火”。