汇市一周综述：美联储如预期升息 荷兰大选有惊无险

资料图片：2011年1月拍摄的欧元硬币和美元纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

整理 李春喜

路透北京3月17日 - 本周对于全球金融市场来说可谓精彩纷呈、目不暇接，投资人的神经一直处于紧绷状态。其中重头戏是美联储升息、荷兰选举以及其他主要央行的利率决定。

此前的种种迹象以及包括美联储主席叶伦的讲话在内均暗示，美联储本周将升息。周三美联储果不出所料，上调利率。但该行暗示今年收紧政策的步伐比市场人士预期的缓慢，这种失望情绪打压美元下跌。

另一个让投资人关注的事件是荷兰周三的选举。有“荷兰特朗普”之称的威尔德斯在大选中跃跃欲试，让人不禁担心这个反主流体制和反欧盟的政客如果当选，将会给荷兰和欧盟造成何种影响。最终荷兰首相吕特在选举中胜出，让人长出了一口气，并提振欧元上涨。

此外，中国央行在美联储加息后亦调升公开市场操作利率，出乎市场意料，市场仍在消化和重估中国央行未来的政策走向。

未来一周将有多位美联储官员讲话，其中包括美联储主席叶伦。另外本周五G20会议在德国拉开序幕，特朗普将首次出席，针对贸易与汇率问题的交锋倍受关注。

**美联储如预期加息**

美联储周三一如预期上调利率，但指出未来将“循序渐进”的升息，并维持今年还有两次升息的预估，这让市场感到失望。此前投资者已经消化了今年至少升息四次的预期。

会议决议公布后，美元兑主要货币大幅下跌。

Cambridge Global Payments全球产品和市场策略董事Karl Schamotta称：“在本周稍早累积了巨量的多头头寸后，货币市场进入全面逆转模式，美元大幅下挫。”

U.S Bank私人银行部门首席投资官Bill Northey表示，尽管美元周三大跌，但从本质上看，美元下跌只是短期的。

“中长期来看，我们仍认为美元上涨有强劲支撑，这基于全球主要央行货币政策路径的不同，这一点不太会改变。”他说。

美元周五在亚洲盘中仍未见起色，美元指数在五周低位附近整理跌幅，周线料将录得跌幅。

**“荷兰特朗普”未能逆袭**

本周三荷兰的选举同样牵动人心，此次大选被视为反移民和民族主义情绪的试金石。

反伊斯兰和反欧盟的自由党竞选人威尔德斯跃跃欲试，想借助民众对主流体制的不满情绪复制特朗普在美国成功逆袭的神话。

但首相吕特彻底击败威尔德斯，让其他面对民族主义浪潮的欧盟国家大大地松了一口气，尤其是法国和德国。法德两国的右翼民族主义者希望在今年本国的大选中发挥重大影响，可能会对欧盟的存亡带来威胁。荷兰大选结果大致符合选民的意向调查，缓解了投资人对于民调屡屡低估民粹主义势力、特别是法国情况的疑虑。

欧元因荷兰大选提振周四涨至五周高点，隔夜大涨1.2%。

此外欧洲央行管委诺沃特尼对媒体表示，央行将在晚些时候决定，是否在结束购债计划之前升息。这一信号亦提振欧元。

东京IHS Markit首席分析师Harumi Taguchi表示：“欧洲经济看来已经回春，因此除非金融面或政治面出现冲击，否则欧洲央行将让政策逐步正常化。”

**中国央行意外上调货币市场利率**

美联储加息靴子刚落地，中国央行迅速跟进，年内二度上调公开市场逆回购、MLF(中期借贷便利)和SLF(常备借贷便利)利率。

不过分析人士认为，此次上调后政策操作利率同二级市场利率仍存在较大利差，为后续再度上调政策利率留有余地。

中金公司报告称，公开市场逆回购利率年内已经累计上调20bp，幅度接近美联储加息幅度，尽管央行并未上调存贷款利率，但公开市场操作利率的市场引导意义依然十分强烈。

人民币兑美元即期周五早盘走贬，中间价小幅下调。交易员称市场仍在消化和重估中国央行未来的政策走向，市场方向不明。(完)