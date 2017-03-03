汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期

2014年10月，在香港一家货币兑换店拍摄的美元、英镑和人民币货币符号。 REUTERS/Damir Sagolj

整理 白云/候雪苹

路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。

美国总统特朗普周三发表上任后对国会的首次讲话，他一改往日的强硬风格，表现中规中矩，提到将对美国移民体系进行全面改革，并誓要为中产阶层大幅减税，但没有给出关于刺激政策的新细节，颇让市场失望。

同天美联储两位官员有关利率前景的讲话提高市场对美国3月加息的预期，化解了特朗普国会讲话引发的潜在美元抛压，推动美元走高。

最新数据显示欧元区2月通胀率劲升至2%，一举超过欧洲央行的通胀目标，这给该央行带来要开始讨论何时以及如何缩减非常规刺激措施的压力。下周四欧洲央行将召开利率会议，届时将能得到关于该央行货币政策前景的更多线索。

下周五(3月10日)美国将公布重要的非农就业数据，而3月14-15日美联储就将召开利率会议，这项数据会是影响美联储利率决定的一大关键因素。

**美联储加息预期明显升温**

美国加息预期本周急剧升温，据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch数据，周四的利率期货走势暗示，美联储3月会议加息的机率接近80%，而周二时仅有35%，这一转变源于数位美联储官员发表了鹰派倾向的讲话：

* 纽约联储总裁杜德利--特朗普当选总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策变得更为紧迫。

* 旧金山联储总裁威廉姆斯--由于经济处于充分就业、而且通胀上升，3月会议很可能讨论升息。

* 美联储理事布雷纳德--全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储很快将适宜升息。这些言论促使投资者重新投入美元的怀抱，美元指数周四触及七周高位102.26，周五虽小跌0.1%，但周线有望上扬逾1%。

**特朗普政府的美元政策模糊不清**

最新的路透月度汇率调查显示，特朗普政府的美元政策模糊不清，美元进一步的强势将主要取决于美联储的升息速度。今年开局以来，围绕特朗普经济政策的不确定性让美元汇率呈拉锯态势。对于白宫方面是否青睐强势美元，也普遍存在困惑。分析师认为，政府的政策提议从逻辑上来讲会造就强势美元。

一方面是特朗普在选战中表态青睐较弱的美元汇率，另一方面是美国新任财长努钦称，美元走强反映出对政府政策的信心，即便这些政策今年发挥的影响可能有限。

“特朗普政府青睐疲弱美元，但政府的政策提议--即财政扩张、限制进口和边境税--将有助于美元走强，”PNC Financial Services资深国际经济分析师William Adams说。

在路透访问的逾60位外汇策略师中，有超过80%都认为美元政策模糊不清。

意大利裕信银行分析师Gkionakis表示，特朗普与努钦已表态希望其税收提案最晚8月通过。

“到一定时候，特朗普将需要用真金白银来兑现自己的承诺，”Gkionakis说，“如果他那些‘伟大’计划的规模、形式与时间表不见明朗，市场将渐渐地不耐烦，(美元)将遭遇重大阻力。”

**英镑料迎来慢速下跌煎熬**

按英国政府的计划，该国3月稍晚将启动正式退欧进程。据最新路透调查，随着英国经济增长前景趋淡，英镑料进入一段缓慢的下跌期。受访分析师预测英镑未来几个月不会大幅下跌，但似乎也没有回升的希望。自去年6月23日英国公投退欧以来，英镑兑美元已下跌17%，兑欧元下跌12%。

根据60多家银行及研究机构的受访外汇分析师预测，英镑兑美元一个月后料在1.23美元，三个月、六个月及一年后大致在1.21美元。

“英镑/美元将因美联储可能升息而进一步承压，因美国/英国利差扩大，”澳洲联邦银行的外汇分析师Richard Grace说。“英国庞大的经常帐赤字几乎可以确保这种趋势发展下去。英退欧的进一步推进即将到来，我们认为这将导致外资直接投资资本流出英国。”

由于特朗普曾就贸易问题发表过激进言论，人民币也一直是市场关注目标。但人民币过去两个月走高，因美元涨势暂停。人民币在特朗普国会讲话当日仅小幅下跌。路透调查显示，人民币兑美元8月底料跌至7.03，到明年这个时候预计跌至7.12。人民币今年以来累计上涨近1%。

西太平洋银行分析师Elliot Clarke写道，由于美元仍是汇市的主要驱动力，美国加息前景对于后市走势仍是关键。我们预期未来人民币兑美元将贬值，尽管幅度或只会与美元指数走强的幅度相当。(完)