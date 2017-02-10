汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色

整理 王洋

路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。

相比之下欧元则暗淡失色，受区内各成员国政情的牵制。法国、德国、荷兰都将在今年举行大选，意大利则可能提前选举，另一方面，希腊救助各方仍争执不下，都让投资者神经紧绷。受此影响，欧元本周或录得1%左右的跌幅。

展望下周，美联储主席叶伦将在美国参众两院就货币政策进行陈述，市场将从中寻找有关今年加息路径的线索。数据方面，欧元区、德国和日本都将有2016年第四季GDP数据出炉，从中可窥这些经济体去年的增长力道。

**美元一改颓势节节攀升，欧元表现暗淡**

美元本周表现抢眼，除周三外均呈现上涨走势。美国总统特朗普周四表示，将在未来几周公布一项自里根(雷根)时代以来最具雄心的税改计划，带动美元在本周尾段进一步跳升。截至周五亚洲时段，美元指数报在100.60区域附近，本周有望录得0.8%的涨幅，不过这距1月初创下的14年高位103.820仍有一段距离。

美元兑欧元和日圆本月一度受到打击，因特朗普入主白宫之后侧重于保护主义的贸易政策，而且似乎支持弱势美元。不过特朗普周四在白宫会见航空公司高管时承诺，将推出“重大的”税改计划，但未透露具体内容，只是称需要减轻企业的纳税负担。

在特朗普胜选后的一个半月里，美元指数上涨超过5%，但年内迄今仍下跌，因特朗普对贸易和移民政策的关注超过了财政刺激政策。

本周的美国经济数据颇为靓丽。数据显示美国申请失业救济的人数上周意外下滑至近43年低点，表明劳动市场进一部收紧，这可能最终刺激薪资加速成长。而另一项数据显示，12月趸售(批发)库存连续第二个月急升，批发销售录得2011年以来最大升幅，显示国内需求增强提振了对经济的信心。

美银美林首席日本汇市分析师Shusuke Yamada表示，近来美元受到的影响，一方面来自与日本央行政策及美日汇率外交相关的不确定性， 另一方面则来自美国税改的预期。而美元此番飙升则是对后者进展的直接反应。

周五美国总统特朗普将和到访的日本首相安倍晋三举行会晤，特朗普会否在汇率方面对日本施压引人关注。不过据一名美国官员表示，两国首脑的此次会晤主要议题不包括日方操纵汇率，但不排除非正式提出。

截至周五亚洲交易时段，美元兑日圆触及九日高位113.800。

**政治疑虑拖累欧元**

本周欧元区政治风险复燃的疑虑，导致欧元表现明显疲弱。

受到围绕4月23日和5月7日法国两轮总统大选的不确定性影响，法国10年期公债较可比德债利差扩大至78.8个基点，为2012年11月以来最高。

中间派马克龙周二否认婚外情传闻，而保守党候选人菲永则竭力挽回“吃空饷”丑闻的影响。

民调显示，马克龙在第一轮选举中微幅领先菲永，但落后于极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞。勒庞曾誓言推动法国退出欧元区，并就法国的欧盟成员国地位举行公投。此外荷兰和德国将分别在3月和9月举行选举。意大利也可能举行总统选举，即便前意大利总理伦齐曾表示愿搁置推动提前选举的努力。

受此影响，欧元兑美元截至周五亚洲时段在1.0653-1.0667之间的窄幅区域徘徊。而欧元兑日圆本周则一度触及119.48的12月15日以来最低水准。

瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称表示，法国总统选举的不确定性对欧元有负面影响，但另一方面，特朗普的美元政策支撑了欧元兑美元汇率。鉴于如上两个因素，他认为目前市场走向并不太明朗。(完)