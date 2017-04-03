综述：全球基金减持美英股票 顾虑特朗普及英退风险

焦点：曼彻斯特惊爆自杀攻击事件 世界各国重新检视安全戒备
路透东京/新加坡5月23日 - 英国发生自杀炸弹攻击造成至少22人死亡之后，从美国到日本及新加坡等地都正考虑在重要的剧院及体育活动事件上加强安全管制。
路透伦敦3月31日 - 全球投资者3月减持美股，因对“特朗普通胀”涨势愈发怀疑，并将英股持仓减少至五年半低位，这归咎于对英退及英国可能分裂的担忧之情。
路透对欧洲、美国、英国和日本46位基金经理及投资长所做的月度资产分配调查显示，投资者的美股持仓在其全球股票投资组合中的比重减至40.8%，2月份占比为41.2%。
这创下11月特朗普(Donald Trump)胜选美国总统以来最低水准。
因为押注特朗普承诺的财政刺激将提振经济大增，投资者纷纷投资美国股市，但特朗普近期的医保改革法案未能通过国会批准，引发所谓的“特朗普通胀”涨势大降。
自特朗普未能促成医改议案以来，标准普尔500指数.SPX已经跌至六周低位，而且3月料收平，此前四个月均录得强劲表现。
“‘特朗普经济学’可能开始失去效果，(特朗普)总统说得头头是道，但未能付诸行动，”英国资产管理公司Investment Quorum的投资长Peter Lowman表示。
现金配比升至5.6%，创11月以来高位，一些资产经理表达了对资产价格的担忧，尤其是考虑到政治风险。
Robeco策略师Peter van der Welle表示，他尚未改变对股票的中性立场。
但是，全球平衡型投资组合中整体股票配比从45.5%小幅升至45.7%，债券配比从40.3%降至39.7%。
**英国解体风险**
基金经理也将全球股票投资组合中的英国股票敞口下调了1.6个百分点至9.1%，为2011年9月以来的最低配比，因为英国正式启动了离开欧盟(EU)的进程。
英国经济在两年的漫长脱欧谈判过程中可能会受到严峻的考验，苏格兰再度要求进行独立公投。在英国退欧公投以来的九个月中，英镑兑美元下跌了约17%。
虽然投资者表示难以评估英国退欧的影响，但在额外回答关于苏格兰独立的问题的受访者中，75%表示英国联合王国的分裂将使他们进一步减持英国股票。
“苏格兰公投和分离，将使英国的内部政治背景大大复杂化，并将削弱其与欧盟的谈判立场，更难以达成建设性的贸易协议，”锋裕投资(Pioneer Investments)的多资产投资全球负责人Matteo Germano表示。
“这也将拉长协议的谈判时间并延长不确定性。”
投资者对欧元区的股票依然相对看涨，将配比提高了1.6个百分点，占到全球股票投资组合的18.6%，是2016年8月以来的最高水平。
欧洲股市3月涨约2.4%，第一季涨4.6%，德国DAX股指.GDAXI接近纪录高位。
瑞银资产管理公司分析师Boris Willems强调，欧洲央行宽松货币政策和欧元疲弱支撑欧元区资产。
**欧洲央行结束宽松**
在欧元区公布通胀指标疲弱后，许多投资者已调整对欧洲央行结束超宽松货币政策时间的预期，一些人目前预计退出的时间晚于此前预期。
在回答有关欧洲央行政策的问题时，约54%的受访者预计该央行将在2018年后加息，剩余的人认为会在2018年行动。
“我们并不认为会很快加息；即便通胀预期在上升，但仍然偏弱，”Pioneer的Germano说。“上调利率可能导致欧元升值，并使欧元区金融环境出现不为人乐见的收紧趋势。”
与此同时，约62%的受访者预计美联储将在2017年加息三次，约三分之一的受访者预期两次。
Royal London Asset Management跨资产部门主管Trevor Greetham预期加息三次，但表示，“特朗普在国会的支持度不确定，而且推出任何财政政策的规模、组成和事件也不明朗，我们预计美联储将继续谨慎地收紧政策”。(完)
(编译 刘秀红/杜明霞/张涛/李爽 审校 白云/戴素萍/高琦)
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