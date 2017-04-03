综述：全球基金减持美英股票 顾虑特朗普及英退风险

路透伦敦3月31日 - 全球投资者3月减持美股，因对“特朗普通胀”涨势愈发怀疑，并将英股持仓减少至五年半低位，这归咎于对英退及英国可能分裂的担忧之情。

路透对欧洲、美国、英国和日本46位基金经理及投资长所做的月度资产分配调查显示，投资者的美股持仓在其全球股票投资组合中的比重减至40.8%，2月份占比为41.2%。

这创下11月特朗普(Donald Trump)胜选美国总统以来最低水准。

因为押注特朗普承诺的财政刺激将提振经济大增，投资者纷纷投资美国股市，但特朗普近期的医保改革法案未能通过国会批准，引发所谓的“特朗普通胀”涨势大降。

自特朗普未能促成医改议案以来，标准普尔500指数.SPX已经跌至六周低位，而且3月料收平，此前四个月均录得强劲表现。

“‘特朗普经济学’可能开始失去效果，(特朗普)总统说得头头是道，但未能付诸行动，”英国资产管理公司Investment Quorum的投资长Peter Lowman表示。

现金配比升至5.6%，创11月以来高位，一些资产经理表达了对资产价格的担忧，尤其是考虑到政治风险。

Robeco策略师Peter van der Welle表示，他尚未改变对股票的中性立场。

但是，全球平衡型投资组合中整体股票配比从45.5%小幅升至45.7%，债券配比从40.3%降至39.7%。

**英国解体风险**

基金经理也将全球股票投资组合中的英国股票敞口下调了1.6个百分点至9.1%，为2011年9月以来的最低配比，因为英国正式启动了离开欧盟(EU)的进程。

英国经济在两年的漫长脱欧谈判过程中可能会受到严峻的考验，苏格兰再度要求进行独立公投。在英国退欧公投以来的九个月中，英镑兑美元下跌了约17%。

虽然投资者表示难以评估英国退欧的影响，但在额外回答关于苏格兰独立的问题的受访者中，75%表示英国联合王国的分裂将使他们进一步减持英国股票。

“苏格兰公投和分离，将使英国的内部政治背景大大复杂化，并将削弱其与欧盟的谈判立场，更难以达成建设性的贸易协议，”锋裕投资(Pioneer Investments)的多资产投资全球负责人Matteo Germano表示。

“这也将拉长协议的谈判时间并延长不确定性。”

投资者对欧元区的股票依然相对看涨，将配比提高了1.6个百分点，占到全球股票投资组合的18.6%，是2016年8月以来的最高水平。

欧洲股市3月涨约2.4%，第一季涨4.6%，德国DAX股指.GDAXI接近纪录高位。

瑞银资产管理公司分析师Boris Willems强调，欧洲央行宽松货币政策和欧元疲弱支撑欧元区资产。

**欧洲央行结束宽松**

在欧元区公布通胀指标疲弱后，许多投资者已调整对欧洲央行结束超宽松货币政策时间的预期，一些人目前预计退出的时间晚于此前预期。

在回答有关欧洲央行政策的问题时，约54%的受访者预计该央行将在2018年后加息，剩余的人认为会在2018年行动。

“我们并不认为会很快加息；即便通胀预期在上升，但仍然偏弱，”Pioneer的Germano说。“上调利率可能导致欧元升值，并使欧元区金融环境出现不为人乐见的收紧趋势。”

与此同时，约62%的受访者预计美联储将在2017年加息三次，约三分之一的受访者预期两次。

Royal London Asset Management跨资产部门主管Trevor Greetham预期加息三次，但表示，“特朗普在国会的支持度不确定，而且推出任何财政政策的规模、组成和事件也不明朗，我们预计美联储将继续谨慎地收紧政策”。(完)