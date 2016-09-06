综述：G20承诺协调宏观经济政策促增长 但未见实质举措

路透杭州9月6日 - 来自全球主要经济体的领导人周一在中国杭州举行的20国集团(G20)峰会上同意协调宏观经济政策；但面对全球化和自由贸易遇到的越来越大的挑战，会议几乎没有提出实质性的应对建议。

全球最有影响力的领导人在杭州参加为期两日的峰会时，还一致认为应反对保护主义。中国国家主席习近平敦促主要经济体通过创新、而非财政与货币手段推动经济增长。

“我们决心重振国际贸易和投资这两大引擎的作用，”习近平在闭幕式声明中称。“(我们)继续支持多边贸易体制，重申反对保护主义承诺。期待在强劲的国际贸易和投资推动下，世界经济将重新焕发活力。”

峰会第二天时，朝鲜于周一试射三枚中程弹道导弹，提醒了G20领导人全球安全面临的风险。

以往朝鲜也曾选在敏感时期试射导弹，以吸引世人对其军事实力的关注。但周一的发射可能让其主要盟友中国感到尴尬，中国在不遗余力地确保杭州峰会能顺利进行。

中国称希望有关各方都应避免采取导致局势紧张升级的举动。美国称朝鲜发射导弹是莽撞行动，日本首相安倍晋三则对美国总统奥巴马称朝鲜此举不可原谅。

其它方面，美国在峰会间隙试图与俄罗斯就叙利亚停火达成协议，但未能取得成果。

一名美国政府高级官员称，奥巴马与俄总统普京就双方是否以及如何达成协议进行了磋商，会谈所用时间比预期的要长。

在周一稍早的会谈中，美国国务卿克里与俄罗斯外长拉夫罗夫未能就停火达成协议，这是两周内第二次出现这种情况，但二人将在本周再次会面。

美国白宫在声明中称，G20峰会呼吁举办全球论坛，以采取措施应对钢铁产能过剩问题，并鼓励产能调整；钢铁产能过剩是此次峰会上的争议话题之一。

中国的钢铁产量占到全球年产量16亿吨的一半，并在力图降低其预估达3亿吨的过剩产能，但钢价上涨又给予钢企增产用于出口的动力。

**孤立主义趋势**

这次G20峰会前有英国脱欧公投，后有美国11月大选，因此各国领导人料大力扞卫自由贸易和全球化，并对孤立主义提出警告。

美国支持贸易保护主义政策的共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)目前基本上与民主党候选人希拉里克林顿打成平手。

德国方面，总理默克尔所在党派周日在地区选举中的排名降至第三，落后于一个反对移民的党派。

“我对这样的选举结果很不满意，”默克尔在杭州对记者表示。

“很明显这与难民问题有关。但是，我仍认为相关决定是正确的，我们将继续推进它们。”

G20领导人在峰会结束后几个小时发布的联合公报中警告称，全球经济成长弱于预期，下行风险持续，并重申仅靠货币政策无法带动经济均衡增长。

公报称，包括恐怖主义和移民在内的新挑战，令全球经济前景变得更加复杂，G20同意动用所有可用政策工具，推动经济强劲、可持续增长。

首次参加G20峰会的英国首相特雷莎·梅称，各国政府需要“继续努力，确保劳动人民真正受益于自由贸易带来的机会。”

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在峰会后还表示，首要任务是协同努力推动经济成长。

“我们需要提振经济成长，但必须更加均衡、更可持续、更具包容性，令所有民众受益，”她说。(完)