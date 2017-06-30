汇市一周综述：欧洲主要央行欲转向 “特朗普失望”行情未见底

整理 張明鈞

路透台北6月30日 - 本周汇市主要受到欧洲及英国两大央行总裁谈话的影响，投资人从他们的谈话中嗅出了政策转向的讯息，其中欧洲央行总裁德拉吉声称将随经济复苏调整政策工具尺度，推动欧元兑美元本周大涨逾2%，创近14个月新高，第二季累计涨幅更高达7.4%，成为最强势的主要货币。

英国央行总裁卡尼则表示，该行将在未来几个月讨论何时升息，一反先前“现在不是升息时机”的主张，显示本月初英国央行货币政策委员会以五票赞成、三票反对通过维持利率不变之后，卡尼立场已有转变。市场立即反应英国提早升息机率升高，英镑顺势扬升至本月初英国大选以来最高。

至于大西洋彼岸的美元，则是持续受困于美国总统特朗普政令难以推行、以及经济数据转趋平淡等问题。特朗普力推的医保改革法案本周再度延宕，令人质疑特朗普推动其他经济议案、实践“让美国再次伟大”口号的能力，从而也让人看衰美国经济前景，进而拖累美元。

展望未来一周，美国就业报告仍将是关注重点，但在各界注意力转向央行政策动向之际，或许央行官员的谈话对汇市影响力将大过经济数据。此外特朗普医保改革是否能顺利推动，或将是美元能否振衰起敝的关键。

**德拉吉一席话、卷起汇市千堆雪**

本周欧元可说是主要货币中的最大赢家，兑美元周线升值超过2%，季线升值幅度更是超过7%。欧元强势大涨的主因，在于欧洲央行总裁德拉吉声称将随着经济复苏调整政策工具的尺度，这不免引发外界对于欧洲央行收紧政策的联想，在德国希望欧洲央行开始削减每月购债规模的情形下，各界将德拉吉谈话解读成他准备好对德国的要求做出让步，并暗示该行可能最快在9月宣布缩减买债规模。

尽管后来有消息人士出面替德拉吉灭火，称德拉吉谈话的用意在于暗示将容忍通胀疲弱一段时间，而非暗示即将收紧政策，他们并称德拉吉的意思是欧洲央行最早会在9月讨论缩减刺激，而非9月就会做出决定，之后德国央行总裁魏德曼也出面喊话，声称扩张性货币政策总体上仍是适宜的，但市场显然不为所动，持续推高欧元，德国10年期公债收益率也上涨了一倍，货币市场预期欧洲央行2018年7月前加息机率更升至90%。

意大利裕信银行(UniCredit)分析师Marco Valli表示，“德拉吉在表明欧洲央行货币政策将于2018年降低宽松程度上迈出了第一步…除非确实出现意外的冲击，否则欧洲央行9月7日召开决策会议时可望正式宣布缩减宽松政策。”

观察欧元区的经济形势，德国景气持续向好，其他区内经济体也都步入复苏，唯独通胀率因油价基期效应消退又开始远离央行目标。就金融面而言，意大利潜在的金融危机目前看来已获得技术性的解决。从政治层面上来说，法国大选结果并未跌破众人眼镜，即将到来的德国大选中总理梅克尔看来胜券在握。整体来看，欧洲央行或有收紧超宽松政策的空间，但欧元是不是值得这么大的升幅有待商榷，或许走势只是反应市场的一时冲动及季末作帐行情。

**英国央行总裁卡尼立场松动**

在英吉利海峡的另一边，英国央行总裁卡尼的立场也出现松动，本周表示未来几个月该行将讨论升息问题，与他先前一再声称“现在不是升息时机”的说法有了出入。他的新思维也反映出英国央行货币政策委员会(MPC)中氛围的改变，该委员会两周前才以五票赞成、三票反对通过维持整体货币政策不变，创2011年5月以来支持加息的最高票数纪录。

此外，英国央行首席经济学家霍尔丹称，央行需要“严肃考虑”加息以抑制通胀，上周他声称今年可能在央行会议中投票支持升息，这让金融市场大感意外，外界更加揣测英国央行或将10年来第一次升息。

目前英国央行考虑加息，主因英镑贬值后通胀升至2.9%的近四年来新高，甚至有进一步上升的可能。而MPC委员福布斯也指出，从主要经济指标来看，英国经济看来尚属强健，某些指标更显示去年英国退欧公投之后的刺激政策似有过头之嫌，这些都是稍微减少庞大刺激规模的理由。然而英国大选之后退欧谈判前景更加迷蒙，如果撤回这些预防性刺激政策，或难达到未雨绸缪的效果。英国央行陷于两难。

**美国政局对美元不利**

特朗普当选美国总统之后，美元走了三个月的大多头行情，这是市场预先庆祝特朗普将推出的刺激政策，然而在他执政不到半年的时间之内，光是一个医保改革法案就在国会两度闯关失败，第一次闯关失败之后美元就开始了“特朗普失望”行情，因各界认定特朗普无法摆平党内各大山头，难以推行重大经济政策。

就连美联储也救不了美元。美联储今年以来已两度升息，并在6月公布缩减资产负债表计划细节，同时也还没打消年内三度升息念头，主席叶伦也在本周谈话中重申循序渐进加息立场。

展望未来一周，除了继续关注各国央行立场动向之外，经济数据当以美国就业报告以及各地采购经理人指数(PMI)为重头戏。美国医保改革法案协商进度也料成为观察重心，因这将成为“特朗普失望”行情能否止血的指标议案。(完)