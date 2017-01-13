汇市一周综述：特朗普未谈经济令美元失望 脱欧阴影下英镑愁眉不展

整理 王丽鑫

路透北京1月13日 - 市场翘首等待的特朗普当选后首场记者会未谈及经济政策，令美元多头大失所望，美元触及五周低点后持稳，势将录得去年11月以来表现最差的一周。与此同时，美元回调减轻了人民币压力，人民币汇率周四开始大幅上涨。

英镑主要受政治面打压，整周走势低迷，目前看脱欧尚未冲击到实体经济，反而英镑首当其冲下跌。英国首相讲话加剧“硬脱欧”的担忧，苏格兰独立威胁再现，重压下英镑一筹莫展。交易商等待未来几日最高法院是否维持去年高等法院的裁决。

下周将迎来欧洲央行和加拿大央行的利率决议，美联储将发布经济状况褐皮书，可略窥全球经济状况，并推测未来货币政策差异。此外，美国新总统特朗普将于1月20日入主白宫，成为第45任美国总统。

达沃斯世界经济论坛将召开，中国国家主席习近平出席时将倡导“包容性全球化”，同时警告民粹主义路线可能导致“战争和贫困”。数据方面，欧美多个国家将公布通胀数据，将展示全球央行难解的老大难问题是否有所进展。

美元兑一篮子货币周四触及五周最低水准后，周五持稳，料录得11月以来表现最差的一周。美国候选总统特朗普记者会后，投资者对因预期美国将出现通货再膨胀，而买入美元的交易失去信心。

美元周三曾因预期特朗普首个记者会上将透露减税等刺激政策细节而上涨，但市场期待落空后，美元指数应声落至12月8日以来最低。

“记者会未提供有关税改和财政刺激计划的任何信息，以及措施是否会实施 ”，瑞穗汇市策略师Sireen Harajli说，“我们看到市场有些失望。”

有分析师仍认为，一旦特朗普的刺激措施细节更加清晰，美元或将重拾动能。但尚不清楚美元弱势将会持续多久。

路透调查结果显示，美元兑欧元今年料将保持上涨势头，而且有50%的可能性达到平价水准，因受访者预期美国总统当选人特朗普的减税计划将迫使利率上升。而关于美元将继续上涨的预测，几乎打击了亚洲、欧洲和拉美等地区其它所有货币的前景。

但富国银行的汇率策略师Eric Viloria则提醒，美元进入典型的长期周期已经很长时间了，“因此我认为今年可能再涨一些，但也不能排除在这波上涨之后出现转折点的可能。”

**脱欧阴影笼罩，英镑愁眉不展**

英镑一直步履沉重，因首相特雷莎·梅称无意保留“丝毫”欧盟成员国身份，虽然表态政府将在退欧磋商中，寻求尽可能就欧盟单一市场准入“达成最有利的协议”，但并未缓解投资者的不安。

“首相特雷莎·梅发表讲话...退欧之声料将不绝于耳之际，市场纷纷做空英镑，”ING FX策略师Viraj Patel说，“未来几周英镑甚至可能会测试1.20美元的水平，”他并表示他本人预计法院裁决不会改变英国退欧的可能性。

“我们仍认为，实质经济尚未受到英国退欧的冲击。英镑是受到政治面，而非经济面的影响。”荷兰合作银行策略师Jane Foley称。

除了英国退欧的混乱局面外，苏格兰独立的威胁也再度浮现，另外北爱尔兰维持十年之久的执政联盟分裂本周亦打压英镑走势。

交易员称，在每周一次的首相问答时间，他们会关注特雷莎·梅关于退欧谈判方向的更多信号。

“如果你看看近期表现，市场很少有对特雷莎·梅讲话有积极的反应，所以不管怎样，有可能她的讲话将再度驱使市场预期相对的硬退欧，这对英镑不利，”RBC Capital Markets市场策略师Adam Cole说。

路透调查显示，在英国开始正式脱离欧盟的过程后，英镑兑欧元和美元将小跌，同时英镑有扩大跌势的风险。调查预计，英镑兑美元一个月后将报1.22美元，但在3月底时英镑可能来到1.21美元；六个月和一年后，英镑将跌到1.20美元。

**美元回调，人民币反弹**

人民币兑美元即期周四大幅收涨逾250点，中间价则继上升近百点后，周五进一步上涨逾230点，因应美元指数明显回调。

交易员指出，美国候任总统特朗普记者会未谈及经济政策，且一季度加息概率不大，美元指数持续走弱；部分自营转为多头，人民币贬值压力持续缓解，近期料将随美元指数双向波动。

“美元指数下来了，而且离岸（人民币）也大涨，各个银行的自营就都跟着搞，境内人民币就涨了。”一中资行交易员称，“交易员都是墙头草，哪边赚钱就往哪边做。”

“今年最大的变化就是人民币会跟着美元指数来回震，大幅双向波动。那国内大家也就该购汇购汇该结汇结汇，回归实需”，他说。

此外，近几周中国国有银行抛售美元，买入人民币。同时，中国当局收紧了对资本外流的管控。在离岸市场，中资银行突然存留资金，推动香港的人民币借贷成本飙升，引发激烈的轧空行情。路透调查显示，针对人民币的空头押注将降至三个月最低水准。(完)