综述：全球基金10月现金配置升至16个月高点 削减债券配置

路透伦敦10月28日 - 周五公布的路透月度调查显示，全球投资者在10月份增持现金配比至16个月高位，同时减持债券，反映出当月债市的动荡走势。当时投资者对于数十年的债市牛市行情将告结束的担忧，使得债市受到打击。

英国、美国和欧洲公债在10月下跌，促使全球基金把债券配比降至了39.9%，这是6月以来的最低水准，并把现金配比提高至2015年6月以来最高点6.6%。

由于美国联邦储备委员会(美联储/FED)预计在12月升息，一些现金存款利率现在相对于债券显得具有吸引力，其中三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)自6月末上升，已升至七年高位。

这次调查在10月14-26日进行，在美国、欧洲、英国和日本访问了58名基金经理及投资长。

在此期间，投资者越发关注主要央行何时会从超宽松政策立场后撤，这推动公债收益率走高并惊醒冬眠的债市空头。

自从日本央行9月份把目标从印钞改为公债收益率之后，上述担忧就不断滋长，并因传闻称欧洲央行可能缩减资产购买规模而加剧。

欧洲央行总裁德拉吉在10月20日会议上浇熄了缩减购债的猜测，因此就有关欧洲央行的特定问题给出回复的受访者中，大多数预计该央行不会在明年3月结束其大规模购债计划。但部分投资者表示疑虑增强。

Bordier & Cie(UK)首席投资官Mark Robinson列出了众多风险，如央行政策的效力日益减退、围绕英国退欧的不确定性以及全球经济成长乏力。

“围绕这些问题的自满情绪似乎相当高涨，”他称，暗示有必要谨慎前进。

“当然，央行政策可能继续拉动资产价格上涨并打压债券收益率下跌，更加慎重的立场可能被证明是不必要的...但是央行干预时期越长，一些市场风险就越可能出现。”

**英镑受挫**

英国公债和英镑本月走势尤其震荡，在英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)讲话暗示可能硬性退欧后，英镑在10月末跌回10月7日“闪崩”时触及的低点。

自英国6月公投决定脱离欧盟以来，英镑兑美元下挫将近18%，但调查中对有关英镑汇率的具体问题作答的受访者多数认为，英镑兑美元到2017年底并不会跌至平价，一些人表示，“硬”脱欧并不是他们的中心假设。

不过，Bank J Safra Sarasin资产配置主管Frank Haertel表示，从较长期看，经常帐赤字以及高负债可能对英镑构成一定风险，有可能触发英镑在2017年进一步下滑，特别是如果英国与欧盟之间的脱欧谈判步履维艰的话。

Royal London Asset Management (RLAM)多资产主管Trevor Greetham也认为英镑有进一步下跌的风险，但又补充说，经济数据一直带给人惊喜，可能限制英镑的跌幅。

**美国大选尘埃落定难以刺激涨势**

投资者将股票投资配比小幅跳升至44.2%，为6月以来最高，一些人指出中国和欧洲的情况改善。然而，市场总体人气依然保持谨慎，因美国11月8日大选投票日益临近。

对于民主党候选人希拉里·克林顿若当选是否会让市场因紧张情绪缓解而进入涨势，调查中对此具体问题作答的受访者双方势均力敌。一些人表示，这一因素在很大程度上已为市场所消化。

在表达看法的受访投资者之中，多数认为若特朗普胜出将引发全球市场一波跌势，若希拉里当选则被认为将维持现状。

“一些板块大概会因为希拉里获胜而受惠--医疗、另类能源、基础建设，”Pioneer Investments多资产投资全球负责人Matteo Germano指出，并称加税、增加监管及提高社会福利支出，可能会拖累经济成长。

投资者持续青睐新兴市场资产，日本以外的亚洲股票配比由9月的6.9%提高至7.1%。

“在强劲货币供给增幅下，中国经济成长前景仍强劲，”Greetham称。“这代表新兴市场股票有上涨空间。”

瑞银资产管理策略分析师Boris Willems表示，最近市场对中国的疑虑仍然轻微，因中国的财政宽松及降息等刺激措施，已协助推动数据改善。

新兴市场债券在全球债券的配比提高至10.9%，高于9月的10.5%。日本以外的亚洲债券配比上升近2个百分点，至4.5%，为近一年高位。(完)