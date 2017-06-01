综述：全球基金在5月增持欧股 削减英国资产

资料图片：2014年6月，法兰克福证交所内大屏幕上的德国股市DAX指数曲线。 REUTERS/Remote/Stringer

路透伦敦5月31日 - 周三路透调查数据显示，5月全球投资者增持欧元区股票，押注欧股涨势将会延续，但同时削减英国资产曝险，反映出英国提前大选结果的不确定性。

路透月度资产配置调查在5月15-30日期间访问了欧洲、美国、英国和日本的47位基金经理和投资长。此前法国大选中亲欧派候选人马克龙取得意义重大的胜利。

这让欧洲股市出现释然性涨势，欧洲STOXX 600指数升向两年高点，因为极右翼候选人勒庞对欧盟的威胁不再。

调查显示，基金经理们也受到鼓舞，将全球股票资产中的欧元区股票持仓比重提高约1个百分点至18.7%，为2016年8月以来最高。

“随着法国政治风险的消除，投资者对欧股市场未来的表现已变得乐观得多，”Bank J Safra Sarasin资产配置策略师Jan Bopp说，并补充称欧洲经济数据看起来也改善很多。

对于欧股是否还有进一步上涨空间这一特别问题，给出回答的受访者一致表示同意，其中几位认为，欧股估值与美股相比依然便宜，同时欧洲企业利润正在改善。

Robeco的分析师Peter van der Welle承认，考虑到大量资金已经涌入，以及马克龙当选一事已被市场消化，所以欧洲股市进一步上涨的门槛提高了。但他仍然超配欧元区股票：“在我们看来，欧元区的经济增长动能还会保持下去。”

但政治风险再度上升。意大利五星运动党周末投票赞同实施比例代表选举制，这提高了意大利在秋季举行议会选举的可能性。

**减码英国资产**

投资者不如此前那么看好英国资产，将英国股票占其全球股票投资组合的比例削减1个百分点至9.2%。

投资者还将英国债券占其全球固定收益投资组合的比例下调1个百分点至8.9%。

英国首相特雷莎·梅决定6月8日提前大选，也给英国资产前景增加了一重不确定性，而且英国资产仍然笼罩着退欧谈判前景的阴影。

特雷莎·梅提前大选意在通过提高其多数优势，增强其在退欧谈判中的掌控力。

民调机构YouGov预测，特雷莎·梅率领的保守党在6月8日的选举中可能将失去多数党地位。在英国脱欧正式谈判即将启动之际增加了政治不安的前景。

有可能出现悬浮议会拖累英镑走低，跌向周五所及一个月低位，之后有所反弹。

68%回答英镑走势问题的受访者认为，如果保守党拥有的多数席位增加，英镑将上涨，但有几位受访者预计涨幅有限。

一些受访者还称，如果保守党拥有的多数席位增加，保守党内的强硬派可能将给特雷莎·梅带来更多问题。标准人寿投资的投资主管Ken Dickson称，“如果执政党拥有绝对多数席位，普通议员往往更容易出现‘不当行为’”。

锋裕投资(Pioneer Investments)全球跨资产投资主管Matteo Germano也认为，拥有绝对多数席位增加了英国硬退欧的风险，并称“如果情况相反，拥有的多数席位优势没那么明显，那么政治形势将更加令人困惑，给英镑再添不确定性。”

**低波动率**

整体而言，股市在全球均衡资产组合中的配比从上月的46.8%小升至46.9%，为2016年1月以来最高。债券持仓配比升至39.9%，为2月以来最高。

Royal London Asset Management多元资产部门负责人Trevor Greetham态度较为审慎：“全球增速正在降温，通胀压力正在减轻。这对债券有利，但股市可能不会淡然应对利空消息，在经过一段不错涨势后，我们已经了结获利。”

但他不认为多头市场已经结束，而且准备逢低买进。

在一项针对金融市场波动性处于历史低档的问题上，略高于半数的作答受访者认为，这有利于他们的投资组合，因为透过选择权进行对冲的成本非常低廉。

但超过三分之一表示这是一项风险。

在1993-94年及2006-2007年的低波动率时期后，都出现严重的市场错置。

俄罗斯遭指介入美国2016年总统大选，以及特朗普团队与俄罗斯之间的联系，5月在美国引发政治危机，令一些投资人感到忧心。

“虽然我们很想超配股票，建立更积极的风险投资组合，但我们并没有这样做，因为宏观数据表现欠佳，加上华府不断传出令人不安的消息，”Robeco分析师van der Welle称。(完)