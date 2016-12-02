焦点：全球制造业活动11月表现强劲 但成长势头或已触顶

路透伦敦/香港12月1日 - 全球制造业活动11月表现强劲，但外界担忧美国新当选总统特朗普倾向保护主义，加上石油输出国组织(OPEC)减产协议引发油价大涨，可能抑制未来的增长力道。

亚洲及欧洲制造业活动普遍加速，美国制造业活动亦升至五个月高位。

但部份分析师警告，随着各家央行庞大货币刺激措施所带来的效应逐渐消退，制造业活动在11月可能已经触顶。

“PMI数据的力道不太可能持续下去，因为这多半来自于先前刺激措施所带来的效果，”Capital Economics的Julian Evans-Pritchard指出。

欧洲央行决策者下周开会时料将宣布延长资产购买计划，即使欧元区制造业11月增长表现为2014年初以来最佳，且通胀压力虽仍温和，但有所升温。

IHS Markit公布的欧元区11月制造业采购经理人指数(PMI)终值为53.7，创下2014年1月以来高位，也与初值相符，高于10月的53.5。数字高于50表明制造业增长。

但英国制造业增长意外降温，因工厂疲于应对公投退欧后英镑大幅贬值造成的成本激增。英镑贬值也未能像前几个月那样提升出口订单。

英国11月Markit/CIPS制造业PMI从10月的54.2降至53.4，路透调查预估为升至54.5。

ING的James Smith指出，英国PMI数据仍高于脱欧公投刚结束时的低位，不过预计未来经济环境将更加艰难。

“我们预计明年内需将大幅放缓，因英国脱欧后的不确定性令实质薪资下降和投资放缓，冲击消费者支出，”他称。

英国脱欧公投以来，经济表现远好于预期。但更大的考验在明年，预计届时通胀大幅上升，侵蚀家庭刚刚开始恢复的购买力。

油价上涨也将耗费更多资金。石油输出国组织(OPEC)周三达成2008年以来首份减产协议后，原油价格飙升至六周高位。

**亚洲的影响**

中国大陆、台湾和越南PMI上升，日本11月工厂活动虽然仍在扩张，但速度放缓。不过全球贸易前景的不确定性是亚洲这些出口导向型经济体的隐忧。

“我们还在观望特朗普执政在贸易政策和贸易限制方面的影响，”Oxford Economics亚洲经济主管Louis Kuijs称。

特朗普曾明确表示，他打算1月20日上任后即废除一项亚太自由贸易协议，他在竞选期间的保护主义言辞可能也预示着亚洲将面临麻烦。

中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.7，高于路透调查预估中值51.0，并创下2014年7月来最高点。

但分析师指出，中国制造业的出口订单扩张乏力令人担忧，暗示总体数据虽然增强，但只是源于房地产泡沫带动的需求所产生的结果，而中国当局正在试图遏制这种泡沫。

财新公布的非官方调查显示，制造业活动增长更为温和，或许是因为该调查侧重于小型企业，而这类企业从政府支持经济的政策中获得的好处较少。

虽然日本的企业活动增长放慢，但衡量国内与国外需求的新订单分项指数升至10个月高位。

亚洲其它地区制造业成长亦放缓。印度制造业PMI录得2013年3月以来的最大月度降幅。分析师称，这可能与总理莫迪下令废除大额纸币后需求下降有关。

周四公布的一项民间调查显示，韩国11月制造业活动连续第四个月萎缩，出口订单也下滑，不过速度较10月有所放缓，这凸显出亚洲第四大经济体的复苏脆弱。

马来西亚PMI降至五个月低点，受生产和新订单下滑拖累。马币(林吉特)因资本外流大幅走贬。

澳洲企业投资急剧下降，引出了上季度经济出现大约六年来首次萎缩的现实可能性。(完)