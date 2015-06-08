综述：希腊表示愿意妥协以获得援助 默克尔警告时间紧迫

路透雅典/德国克林6月8日 - 希腊周一宣布愿意与国际债权人妥协，德国总理默克尔警告称，达成改革换援助协议所剩的时间已经不多。该协议可以让希腊继续留在欧元区。

就在三天前，希腊总理齐普拉斯对该国议会表示，欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新提议“荒谬”。不过如今希腊政府称，其准备月底前通过协商达成双方均可接受的解决方案。希腊救助计划将于月底到期，届时将面临债务违约风险。

虽然出现这些较正面的氛围，但欧盟一位官员表示，改革换援助协议的磋商“没有取得新进展”。

希腊及欧盟上周均提出建议，以期打破僵局。如果协商解决不了问题，那么可能迫使希腊退出欧元区，这有可能动摇金融市场，甚至冲击全球经济。

默克尔强调，她希望希腊留在欧元区。她将于周三同法国总统奥朗德一道会晤齐普拉斯。

但她在德国召开的七国集团(G7)峰会上发表讲话后，表示“时间所剩不多”。

美国总统奥巴马在G7峰会后称，希腊需要作出“一些艰难的政治选择”，双方都必须显示出灵活性。

奥朗德表示，为避免拖过6月底的截止期限，必须马上敲定协议。齐普拉斯呼吁展开全面政治磋商，但奥朗德明确表示，欧盟对于他将会承诺的细节更有兴趣。

“我们必须迅速地，在未来几小时或几日内开始技术性谈判以缩小立场分歧，用其它方案替代被希腊拒绝的提案，”他在G7会议后说。

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西在布鲁塞尔与希腊首席谈判代表Euclid Tsakalotos及国务部长Nikos Pappas举行会谈。

**延长救助计划？**

据华尔街日报引述未知名消息称，上周债权人提议将金援计划延长到2016年3月，但条件是希腊削减养老金和加税以及采取其它措施。

一资深的欧元区官员表示，他并不知道有任何此类提议。希腊官员亦未能就该报导置评。

齐普拉斯上周五不妥协的言论恐怕会令其失去在欧盟中的朋友。

欧盟执委会主席容克公开表达了对希腊的不满，希腊政府发言人塞克拉瑞迪斯(Gabriel Sakellaridis)亦暗示齐普拉斯的讲话缺乏灵活性。

“显然我们的提议是出发点，”塞克拉瑞迪斯在记者会上表示。“希腊代表团的目标是寻求达成能令双方满意的协议的可能性。”

民调显示，希腊民众愿意接受一些妥协，以换取维持国家运转的救命钱。不过欧盟和IMF则坚持希腊还需实施更多改革以及撙节措施。

**容克沮丧**

一名与容克随行参加G7峰会的欧盟官员表示，他尚未收到齐普拉斯上周三所承诺的希腊提案。

“绝对没有新进展，”该名官员表示。容克周日指责齐普拉斯未能信守承诺、错误解读债权人提出的条件，并误导希腊议会。

一名德国官员的评论更为直率：“容克对齐普拉斯真的非常热情，如今他感到沮丧。我们从未对他满怀热情，因此现在我们不会觉得失落。”对于希腊的金援需求，德国民众普遍反感。

雅典方面急需债权人释出纾困计划中剩余的资金，以便在6月底前偿还债务，但齐普拉斯对议会表示，他不会接受一个不含减轻债务承诺的协议。

人在加拿大的欧洲央行管委会委员诺亚表示，希腊仅有“几天的时间”来达成协议，因为任何协议都需要在6月底前获得欧洲不同国家立法机构的批准。

“坦白说，我们还没看见一套令人信服的提案...能够确实重振希腊经济，”诺亚表示。(完)

(编译 李爽/郑茵/孙茉莉/陈宗琦；审校 张荻/张涛)

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