综述：中国制造业PMI微升缓经济失速忧虑 关注四中全会改革时间窗

作者 乔艳红

路透北京9月23日 - 新出口订单反弹、产出持稳，带动汇丰9月中国制造业PMI初值小幅反弹，一定程度上缓解对中国经济短期失速的担忧。受此提振，亚洲股市周二收复稍早失地，大宗商品亦从近期压力获得一丝喘息。

但PMI就业和价格分项表现低迷，暗示在地产持续疲弱之际，稳增长压力依然较大；政策面虽不刺激但会托底，进一步定向宽松“后会有期”。市场尤为关注即将于10月召开的中共十八届四中全会。

“8月经济大跳水主要与7月以来的政策回收力度过大有关，而近期托底式宽松政策频现，可以预见9、10月经济数据将比8月改善，”国泰君安宏观团队任泽平、薛鹤翔在短信置评中称，“市场对经济的悲观预期或已超调，短期经济将趋向稳定。”

他们认为，临近国庆及四中全会，政策比8月会有改善，虽不刺激但会托底；预计四中全会前后推出的改革政策会超出预期，将为改革提供坚实的政治保障，改革超预期的窗口期正日益临近。

汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值小幅回升至50.5。这是该指数连续第四个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。（中国PMI和工业增速图表 link.reuters.com/cuq72w）

Markit提供的新闻稿并显示，9月制造业产出指数持平于上月，新出口订单和新订单指数环比分别上升1个和2个百分点；但就业指数降至五年半低位，投入和产出价格指数双双跌至半年低点，暗示下行压力仍存。

“9月的新订单指数有所提升，外需依然保持着较高的景气，我们认为政府保增长的动力依然较大，8月经济将是全年低点，未来增长不会持续下降，”中信证券宏观团队评论称。

该券商认为，未来货币政策将向宽松方向调整，提高货币增速，同时政府会加大基建、民生和环保等领域投资；而房地产是短期经济最大的风险点，未来可能出台的政策包括继续鼓励自住型需求，降低改善性需求门槛，支持地产企业合理融资需求等。

此前出炉的8月中国宏观数据差强人意，尤其工业增速降至6.9%的近六年低点，让投资者对经济前景充满疑虑。中国央行上周已经量价齐下，通过5,000亿元人民币SLF(常备借贷便利)投放和下调正回购利率，向市场传递明确的宽松信号。

汇丰9月制造业PMI初值微幅回升，缓解市场紧张情绪。中国股市沪综指.SSEC早盘收升0.66%，再度站上2,300点；MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS止跌转升0.12%；对中国数据敏感的澳元/美元AUD=D4亦远离昨日触及的七个月低位，升值0.2%。

**经济下行风险暂时缓解**

随着9月以来基数效应减弱，发电量和粗钢产量增速回升，而上周央行下调正回购利率、并投放SLF，都将有助于经济企稳。

“发电量和粗钢产量改善也反映9月经济较8月环比或有改善，可能与定向稳增长及外需改善有关，”民生证券宏观研究团队称，生产改善对企业采购有所带动，但9月原材料库存下降反映企业补库存意愿仍然不强。

他们认为，经济短期下行风险缓解，但地产销售疲弱和外需增量空间有限，经济内生动力不强，中长期下行趋势不改，预计总量宽松政策不会出台，但定向稳增长政策后会有期。

申银万国9月上半月调研综合指数从13.2%略升至13.5%，当前景气度指数则从-3.1%继续小幅上升至3.1%，总体需求变化方向的一致性仍较好，惟力度依然偏弱。

“在近些年杠杆率跳升、产能过剩严重的大背景下，中国政府不愿意采取强刺激举措是可以理解的。”瑞银首席经济学家汪涛表示，“但地产营建和工业生产持续放缓，让地方政府和企业资产负债表进一步恶化，也益发考验政府的决策定力。”

她预计，未来政府会加大政策支持，除了进一步简政放权，还会有更多定向货币宽松举措出台，同时还会加快基建和棚改建设，推出新的重大项目等。

中国财政部长楼继伟日前曾表示，当前中国经济总体平稳增长，经济运行保持在合理区间，但同时也面临增速放缓的压力。在此情况下，中国政府的宏观经济政策将继续着眼于综合性目标，特别是保持就业增长和物价稳定，不会因为单个经济指标变化而做大的政策调整。（完）

(审校 张喜良)

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