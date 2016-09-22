焦点：不打折没买家 煤价上涨令低品位铁矿石更没人爱

图为2010年3月29日资料图片，显示天津港来自澳大利亚的铁矿石。 REUTERS/Vincent Du

路透中国大连9月22日 - 煤炭价格上涨，促使许多中国钢厂选择更高品位的铁矿石，以提高能效并减少煤炭的使用，进而迫使印度和伊朗低品位铁矿石的供应商提供大幅折扣来吸引买家。

在中国大连的年度钢铁会议上，低品位铁矿石供应商在人头攒动的酒店大堂中搜寻钢厂，以期能够找到新的业务。

“不打折，就没买家，”一位中国交易商称。这位交易商销售铁含量不到60%的印度铁矿石，这样的铁矿石被视为低品位铁矿石。

他称，与普氏(Platts)定价指数相比，他平均以18-19%折扣销售57%品位的铁矿石。

另一位印度铁矿石的供应商称，他向客户提供相同折扣。这种做法在1月就展开了，6月时折扣力度达到20%，当时铁矿石价格跌至近四个月低点。

“非常难卖，因为供应过剩，”他表示。

这种过剩局面已在过去三年重击铁矿石价格，而近几个月焦煤价格飙升，更是加大了低品位铁矿石进入中国市场的难度。

这又反过来提升了对澳洲和巴西所产高品位铁矿石的需求。1-7月份，澳洲和巴西的供应量合计占到中国铁矿石进口的83%。

“现在大家都只想买62%(品位)的铁矿石。煤炭价格涨了，大家都希望买更高品位的铁矿石，从而能降低煤炭消耗量，”伊朗铁矿石生产与进出口协会国际事务部主管Keyvan Ja'fari Tehrani称。

Tehrani并称，问题是伊朗矿场所产铁矿石的平均品位不到60%，迫使很多企业关门。他表示，伊朗的铁矿石生产商已经从2013年时的200家骤降至20家。

澳洲优质硬焦煤现货价今年以来已飙升逾160%，铁矿石价格同期29%的涨幅则相形见绌。

中国煤炭产出下降，加之最大出口国澳洲供应中断，对煤炭价格带来提振，而铁矿石价格的上行空间则因供应增加预期而受限。

不过很多人仍希望在这次会议上能找到新客户。

“我正在寻找贸易商和终端用户，”德黑兰一家铁矿石供应商攥着一堆名片说，“目标是结识人脉并最终做成生意。”(完)