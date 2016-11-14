焦点：日本为刺激消费 拟推“超值星期五”三点就下班

2015年3月3日，日本东京，天色已晚，职员还在办公室里工作。f REUTERS/Issei Kato

路透东京11月14日 - 为拉动国内的疲弱消费支出状况，日本政策制定者和商业领袖在考虑计划让员工每月最后一个周五下午3点下班，鼓励他们去购物，外出就餐，总之就是去多多地消费。

政府和企业目前都在讨论这一名为“超值星期五”(Premium Friday)的提议。据两位知情消息人士透露，计划最早有望明年2月开始实施。

对消费提振政策望眼欲穿的零售商称，他们欢迎这样的计划。

“我们希望随着周五成为周末的一部分，这样会带来生活方式的改变，”日本百货店协会主管Tetsuya Konnai称。

“这有可能会改变消费者的心态。”

但在日本这样一个以漫长工作时间为常态的国度，公司有多情愿接受这个计划，以及这个计划是否真的能提升消费者支出，都很成问题。

计划出炉之际，有最新经济增长数据显示日本消费者支出持续疲弱。日本内阁府公布数据显示，第三季国内生产总值(GDP)环比年率为扩张2.2%，远超过市场预期的增长0.9%。但占GDP约六成的民间消费只增长0.1%。

日本政府过去为刺激消费所做的努力，比如2009年的节能家电减免税，提升了消费者支出但并未促进可持续增长。比较近的一次是今年向低收入老年人发放一次性补贴，但没能明显刺激支出。

“如果周五提前几个小时下班，却在其他时间或节假日加班，这样就没有意义了，”第一生命经济研究所首席经济分析师Toshihiro Nagahama说。

日本首相安倍晋三努力振兴日本经济，试图推行更有利雇员的劳动作法，包括堵上加班工时监管规则中的漏洞。

一份近期的路透调查显示，仅有略超过半数的日本企业正在检讨工时规定，许多企业考虑减少加班时间。

百货连锁公司三越伊势丹(3099.T)的一位女发言人称，公司虽然尚未正式采行超值星期五(Premium Friday)政策，但集团在东京商业区的两家百货商店已经为此进行准备。

不过，SMBC Friend证券首席市场分析师岩下真理表示，这个让员工在周五提早下班的计划，对于解决日本消费人气的更深层问题不会起到什么作用。

“对于未来的不确定性才是根本原因，”她说道。日本经济陷入迟滞已经超过20年，薪资增长乏力，消费者物价一直在下降。

改变日本工作环境中的普遍惯行做法，对企业和决策者而言也是巨大的文化层面挑战。

“我不认为我们会因此支出更多--我的丈夫无法轻易提前回家，因为他有很多对象要应酬。”一位正在东京市中心购物的妇女周一对路透表示，“不管政府怎么说，这根本不会造成任何影响。”（完）