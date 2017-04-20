焦点：美国欲施压日本达成双边贸易协议 日本副首相予以回击

路透纽约4月19日 - 日本副首相麻生太郎称，日本在双边协议下可以对美国做出的妥协，要少于在跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)等多边协议可作的妥协。他的讲话直截了当地回击了美国直接施压要求日本开放农业等重点保护市场的企图。

麻生太郎称，在TPP协议下，日本能够同意美国更多要求，因为可以通过与其他国家的协议弥补损失。

“在双边协议下这就做不到。对美国妥协的损失无从弥补，”麻生周三在哥伦比亚大学的一个研讨会上称。

麻生的言论突显出，日本希望避免与美国之间的双边自由贸易协议。此前美国总统特朗普放弃了前任奥巴马与日本首相安倍晋三支持的TPP协议。

日本担心，双边协议将使其承受来自美方的更强力施压，要求其开放农产品和牛肉等政治敏感性高的市场。

周二在东京的第一轮会谈结束后，日美双方对如何构筑双边经济对话仍存在不同看法。

特朗普政府曾暗示利用对话来推动双边贸易协定的意图；日本则希望扩大讨论范围，加入基础建设投资等争议较少的议题。

带领美国代表团的副总统彭斯称，美国政府希望双边对话能带动未来有关自由贸易协定(FTA)的谈判。

**上调消费税的条件日益成熟**

日本国内政策方面，同时也担当日本财政大臣的麻生太郎表示，经济和民间消费显现复苏的初步迹象，为日本上调已延期两次的消费税铺平道路。目前计划2019年10月上调消费税。

他还警告称，日本糟糕的财政问题没有快速解决办法，打消了央行将通过“直升机撒钱”，或直接债务融资来提供政府财政资金的可能性。

麻生称，他知道一些学术机构建议采取激进举措来刺激增长，比如让日本央行直接认购公共债务，为政府支出提供资金，或者故意大幅推高通胀，以便在不加税的情况下偿还公共债务。

“事实上，这样的想法存在各种问题。其一就是会有损日本央行的独立性以及市场对货币政策的信心。”麻生太郎周三在哥伦比亚大学一场研讨会说。

鉴于日本公共债务庞大，若出现任何迹象显示政府将放弃财政纪律的努力，也可能使国家财政招致破产，或是通胀无法控制，这将对公众造成不利影响。

“我们不容许这样的情况发生...没有快速解决问题的办法。”麻生太郎说。他并表示，解决问题的唯一办法就是加税、削减支出并采取激活经济的措施。

“2020年东京奥运会前经济的表现可能不错，因此，要调高消费税比较容易。”麻生说。他是在本周20国集团(G20)财经首长于华盛顿集会前造访纽约的。(完)