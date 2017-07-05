综述：朝鲜称其洲际弹道导弹可携带核弹头 美国呼吁全球行动

朝中社7月5日发布的图片，显示人们在观看大屏幕上播放的Hwasong-14洲际弹道导弹试射画面。图片未标注日期。KCNA/via REUTERS

路透首尔7月5日 - 朝鲜周三称，新研发的洲际弹道导弹可携带大型核弹头。美国为此呼吁全球采取行动，让朝鲜承担追求核武器的后果。

美国国防部一名发言人表示，国防部认为朝鲜周二试射了一枚洲际弹道导弹。一些专家现在相信，该导弹可以打到美国阿拉斯加州，以及美国大陆的部分地区。

美国国务卿蒂勒森表示，朝鲜这次在美国独立纪念日前夕进行的导弹试射，表明对“美国及其盟友的威胁有了新的升级”，他并誓言要采取更有力的措施。

朝中社报导援引朝鲜领导人金正恩称，试射的成功完善了该国拥有原子弹、氢弹和洲际弹道导弹的战略武库，在美国放弃对朝鲜的敌对政策前，朝鲜不会与美国就弃核进行谈判。

“他满面笑容地对官员、科学家和技术人员说，美国在独立日收到这样一个‘大礼包’...肯定会不高兴，”朝中社称。

金正恩命令他们“频繁给美国人送去大大小小的‘礼包’，”朝中社补充称。

20国集团(G20)领导人即将举行峰会，会议将讨论采取措施遏制朝鲜的核武计划。朝鲜无视联合国安理会制裁，一直在发展核武计划。

朝中社称，此次试射成功地验证了新开发的洲际弹道导弹在阶段分离、弹头的大气层再进入，及弹头后期阶段控制等方面的技术要求。

蒂勒森警告称，接受朝鲜劳工、向朝鲜提供经济或军事援助、或不执行联合国制裁的行为，“是在助长危险政权”。

“各国应向朝鲜公开表明，他们研制核武器的行为会导致后果，”蒂勒森在一份声明中表示。

应美日韩请求，联合国安理会将在周三1900GMT就此召开紧急会议。目前中国为安理会轮值主席国。

图表1：朝鲜核能力互动图 tmsnrt.rs/2t0oSv7

图表2：7月4日导弹试射图 tmsnrt.rs/2tf96P9 (完)