综述：朝鲜称最新试射导弹射程涵盖全美国 特朗普斥中国毫无作为

路透首尔/华盛顿7月29日 - 朝鲜周六表示，再度成功试射一枚洲际弹道导弹，证明具有攻击美国本土能力，这引来美国总统特朗普的严重警告，以及中国方面的责难。

然而在周六稍晚，特朗普在推特上写道，他对中国感到“非常失望”，称中国协助美国处理朝鲜议题上“毫无作为”，他不允许这样的情形继续下去。

朝鲜中央通讯社(朝中社)报道指出，朝鲜领导人金正恩亲自督军周五夜间的导弹试射，并称这对于美国是个“明确的警告”，若美国试图发动攻击，美国自身也会陷于危殆。

朝鲜国营电视台播出了此次试射的画面，显示导弹在一片黑暗中升空，金正恩与军事将领们一同额手称庆。

朝中社称，“这次试射再度证实洲际弹道导弹系统的可靠性，展现此导弹能够在任何时候及任何地方发动奇袭，也明显证明整个美国都在射程范围内。”

朝鲜的主要盟友--中国表示，“中方反对朝方违背安理会决议和国际社会普遍意愿进行发射活动”。

一份中国外交部的声明补充道，“同时希望有关各方慎重行事，防止紧张局势轮番升级，共同维护本地区和平稳定。”

特朗普在一份推文中表示，“我对中国感到非常失望。我们过去几任愚蠢的领导人让中国在贸易上赚进成千上万亿美元，然而...。”

“...他们在朝鲜问题上‘毫无作为’，只会空谈。我们将不再允许这样的情形继续下去。中国原可轻松解决此问题，”特朗普在后续的推文中写道。

特朗普2016年竞选美国总统期间强烈抨击美中贸易失衡问题，他也正在考虑对钢品进口广泛征税，这些措施有部分旨在敦促中国关闭过剩的钢铁产能。

这次朝鲜导弹试射距离第一次试射洲际弹道导弹试射不到一个月的时间。

朝鲜去年进行第四及第五度核试爆，导弹研发的进展速度前所未见，多位专家表示，其中长程弹道导弹的能力已经显著提升。

“因为这些武器和试射行动威胁世界，所以进一步让朝鲜遭到孤立、削弱其经济、剥削其人民，”特朗普周五在一份声明稿中称。“美国将采取一切必要措施确保美国本土安全，并保护区域盟友。”

英国外交大臣约翰逊周六亦发布声明谴责此次导弹试射。

美国和韩国军方表示，周六稍早，美国和韩国进行联合弹道导弹演习，藉以展现军力，对此次导弹试射做出回应。

**所有选项**

特朗普政府已经表示，处理朝鲜问题的所有选项都在讨论中。但特朗普政府也明确表示，以外交及制裁手段为优先选择。

韩国及日本表示，韩国、日本及美国外交部长分别进行通话，并同意对朝鲜加强战略威慑，并要求联合国安理会提出更为有力的制裁措施。

韩国同时也表示，将推进部署额外四套美国萨德反导弹防御系统；先前韩国总统文在寅因为环境评估的关系延迟了这四套系统的布署工作。

文在寅先前宣示将与朝鲜进行对话，但他提议的跨境军事会谈遭到平壤当局的否决；文在寅表示，韩国也将寻求扩充导弹实力。

中国外交部对有关萨德系统的举措表示强烈关切，称只会使问题变得更加复杂。北京当局反对这套导弹防御系统，因其强而有力的雷达可以深入侦测中国。

中国外交部在一份声明稿中称，“我们强烈敦促韩美双方正视中方利益关切，停止有关部署进程，撤除相关设备。”

在朝鲜试射导弹前一天，美国参议院通过了对朝鲜、俄罗斯及伊朗的制裁措施。白宫周五表示，特朗普正准备签署这项法案。

制裁范围可能包括那些与朝鲜有业务往来的中国金融机构。

此外，美国已经表示，可以预期的是，旨在抑制朝鲜武器计划的美国新制裁行动将会“很快推出”，当中包括针对中国金融机构的措施。(完)