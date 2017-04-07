综述：离岸人民币债券何时能再重回视野

作者 张金栋

路透上海4月7日 - 今年一季度离岸人民币债券（包含存单CD）净供给量依旧为负，且市场仍担忧人民币贬值，需求亦相对疲软；市场人士预计，今年离岸人民币债券发行量仍将小于到期量，且减少量主要来自债券类，形同鸡肋的市场何时再次迎来转机，关键看融资成本。

他们并指出，离岸人民币债券融资相较离岸美元债，境内人民币债券等不具备成本优势，若后续境内信贷政策收紧，离岸人民币债券的发行状况或会好转；从投资角度看，由于供给量持续减少，潜在收益则有望得到提升。

“离岸市场资金成本居高不下，点心债很难发出来。”中银香港高级策略员花锋说。

兴业银行3月27日在香港发行的一年期离岸人民币存单5亿元票息率达到4.80%，而兴业4月5日在境内发行的一年期同业存单票息率不过4.3%。而企业发债离在岸差别会更大。

路透终端数据显示，今年一季度离岸人民币债券（含存单CD）的总发行量为455.11亿元人民币，其中债券类仅占33%，存单类占了67%。同时今年一季度离岸人民币到期量债券类为550.31亿元，而存单类为344.44亿元，也可以看出，减少的发行主要来自债券类。

离在岸一年期和10年期国债走势分化加剧：tmsnrt.rs/2nJVlSG

离岸人民币债券发行、到期及余额图示：tmsnrt.rs/2njbWS4

另外今年离岸人民币债券类到期量为2,110.76亿元，存单类的到期量1,201.01亿元。

一位离岸信托债券投资研究处人士表示，从投资角度分析，投资等级债虽然净供给同样为负，但是因为有银行持续发行存单，投资人找得到替代投资，所以价格表现会不如高收益债，可以预计高收益债的价格上涨幅度会高于投资等级债。

“预计高收益债（债券类）的净供给减少幅度会高于投资等级债（存单类）的状况在二季度会持续，高收益发行机构都跑去发美元债了。”该人士并表示。

民生证券海外宏观团队提供数据显示，2016年中资美元债发行数量为1,889支，总发行规模为1,786.17亿美元。今年一季度发行继续保持高增长；海通证券研报称，目前中国城投公司境外债存量规模突破300亿美元，其中超四成是2016年发行的，且以中期美元债为主；评级AAA级的城投公司16年海外发债平均票息为2.88%，国内可比债券平均票息为3.40%。

美元升值趋势下，中资美元债投资吸引力也在上升。考虑到一年期美元兑人民币远期外汇贴水，若结合相应期限的汇率衍生工具以对冲汇率风险，则可在债券收益上额外获得2.5%-3%的回报。

**鸡肋？**

由于人民币依旧面临贬值压力，虽然有投资人看好，但由于离岸人民币资金池水位不断下降，这会放大波动因素，另外人民币面临的贬值压力也让不少投资人望而却步，曾经有过辉煌的离岸人民币债券已成鸡肋，何时再成香饽饽，谨慎看待。

年初为挤压离岸做空人民币势力，离岸人民币流动性一度极为紧张，这也让人民币资产遭遇尴尬，不少空头为了结头寸，不得不抛售离岸人民币债券，造成人民币债券价格出现较大下跌。

“再投资需求会对价格形成支撑。不过市场资金池小，会放大波动，资金成本受汇率波动变化较大，目前暂时以中性看待。”台湾第一金投信人民币高收益债券经理人陈以姗称。

香港金融管理局(HKMA)3月底数据显示，2月末人民币存款余额5,114.05亿元，已经回到了2011年4月的水平，单月环比减少2.1%。台湾人民币资金池则相对较稳，据台湾央行的数据则显示，2月底止台湾银行业累计人民币存款达3,100.95亿元(含CD)，较前月减0.3%。

香港人民币存款示意图：tmsnrt.rs/2njhDzd

一位在港的基金投资总监指出，海外对人民币贬值仍多有担心，这应是导致离岸人民币债券需求弱原因，离岸人民币债券市场短期恐难有大扩张。

当然分析人士也表示，离岸人民币债券市场的发展，关键还得看境内外市场发债成本变化，如果接下来中国央行继续加大力度推进“金融去杠杆”，或者维持偏紧的政策，境内市场发债成本优势降低，则离岸人民币债券市场的发行量有可能逐渐恢复。

“关键看境内外市场的成本比较，以及内地调控的力度，预计点心债下半年可能会好过上半年。”中银香港花锋表示。

今年以来离岸人民币互换交易(CCS)殖利率虽然较年初下行明显，一年及三年期CCS分别自6.169%、5.44%下滑至3.945%、4.367%，但仍处于相对较高位置，若后续CCS殖利率继续下行到一定水平，则离岸人民币债券的吸引力有望上升。

一年及三年期CCS走势示意图：tmsnrt.rs/2ofLpV7

另外，前述离岸信托债券研究人士也指出，除了利率比较成本优势以外，从投资方的角度，在极端市场变化时仍可变现，以及资金自由划转以及税的便利等均可为离岸人民币债券提供一定的优势。

“上涨的时候大家都开心，很少有人会想出脱停利，而投资方在意的流动性真正是在市场下跌时可以变现；比如香港市场有满多券商会为点心债造市，就算是公司债也一样，万一不看好，赶紧卖掉换成美金汇出也行。”该人士称。

以下为汤森路透IFR整理的2017年以来承销点心债（含宝岛债）的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰 2,205 7

渣打 930 6

法巴 630.3 3

东方汇理 550 4

野村 250 2

巴克莱 200 1

总数 4,874.8 24

**本周市场动态**

-- 一项路透调查显示，过去两周投资者增加了对人民币、坡元和韩元的多头押注，因美元走势继续挣扎，市场对多数新兴亚币的人气高涨。人民币多头仓位升至2015年7月以来高位。

--中国水泥生产商--华润水泥(1313.HK)周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。

--国际货币基金组织(IMF)周五公布的数据显示，2016年第四季向IMF报告的外汇储备中，美元占比升高，中止连三季下滑，美元储备的绝对水准创纪录高位。IMF首次公布人民币作为外汇储备的持有情况，总计为845.1亿美元，占比为略高于1%。（完）

（台北记者董永年对本文亦有贡献）