综述：全球经济增长前景不稳 贸易保护主义堪忧--路透调查

2015年2月资料图片，美国洛杉矶和长滩港口堆放的集装箱。 REUTERS/Bob Riha, Jr.

路透1月18日 - 据路透对分析师调查显示，全球经济前景仍不稳，尽管最近展现一些抗压力，绝大多数分析师都表示，若贸易保护主义政策增加，将损及经济增长。

今年欧元区一些主要国家将举行大选，分析师认为，欧元区政治层面的变化是可能影响全球经济复苏的第二个不利因素。

英国去年公投退欧及特朗普赢得美国大选，凸显了全球民族主义情绪升温，这种迹象加剧了不确定性。

三个月前，分析师基本都说国际贸易改善是全球经济好转的关键。但贸易保护主义政策预期增加，已经打击这种信心。

路透过去一个月对主要经济体、股市、债券收益率和汇率的多数调查中都体现了这种趋势。

“显然，全球面临的地缘政治、政治和经济风险有很多而且是多方面的，在我们看来，这些风险似乎非常明显，而又不能孤立看待，”CA-CIB首席分析师Mike Carey称。

路透对亚洲、欧洲和美洲逾500位分析师的调查显示，与前几个月相比，经济增长预估下调，或者充其量也就是持平，对多数国家通胀前景的看法也趋疲。

尽管最新调查预计今年全球经济衰退的可能性只有10%，但这次主要差异在于，对全球经济增长的预估区间的最高值和最低值均下降。

对于特朗普将实施大胆的刺激和再通胀举措的预期已经推升美债收益率、美元及美股，但有关其贸易立场的担忧也开始损及投资者信心，避险日圆回升至逾五周高位。

“在特朗普政策的扶助下，美国薪资可能开始加速上涨。这是一个不错的看法，但我们需要看到更多依据，”荷兰合作银行的金融市场研究全球负责人Jan Lambregts写道。

“特朗普财政计划的规模和重点都还不明朗，因而其影响也不得而知。关于特朗普的政策，市场目前的看法太乐观。”

随着美国与中国爆发贸易战的风险加大，特朗普对贸易的立场给美国经济前景蒙阴。

强势美元使美国出口商品价格相对上升，同时还会抑制进口价格涨幅，因而也会拖累美国经济。

在大西洋的另一边，近来有关欧元区经济增长更加强劲的乐观看法已降温，这种乐观情绪要想得以维持，前提是几个欧元区国家的大选不要太出人意料。

虽然欧元区12月通胀率创下三年半高点，但价格上涨前景依然黯淡。受访的60多位分析师中无一人预计，欧元区通胀率将在今年或明年触及2%。

由于英镑在英国公投退欧后下跌，英国的通胀率料将大幅上升。但鉴于英国央行维持超宽松的政策立场，该国经济至少在今年能避免衰退。

**新兴经济体复苏**

自特朗普胜选以来，对保护主义政策的预期已促使投资者撤出新兴市场。

但最新的调查显示，巴西将在今年走出有史以来最严重的衰退，尽管增速非常缓慢，且仍有数以百万计的人失业。

虽然受访者预计全球贸易将低迷，且特朗普将采取保护主义的贸易政策，但随着中国政府继续提供政策支持，中国今年经济料将增长6.5%。

印度经济可能在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了需求和商业。(完)