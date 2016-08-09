《综述》中国民间投资陡降的深层次原因：预期欠佳及税负沉重等

作者 沈燕

路透北京8月9日 - 当中国政府正为民间投资陡降而苦恼，并为激发民间投资开出一系列应对药方时，一场民营企业家们的“诉苦会”则揭开了问题的实质：对实业投资的预期欠佳，税负沉重等显然是不容忽视的深层次因素之一。

周二在北京召开的“2016中国民营企业生存与发展论坛”上，与会企业家们在剖析制度、法律、生存环境等多方面因素外，纷纷表达了对实业投资前景预期不佳的担忧，而这个预期更是包含了从意识形态到政策落地等各方面的内容。

“我是从事实业投资的，项目通常都是8-10年的长期投资，早在2008年时我们就在准备一个项目，但到了2013年上半年我就停止了投资，因为对项目前景的预期不好，所以早早收手。”一位参会的企业家称。

虽然她并未介绍其投资又收手的领域，但提到，对工商企业投资家来说预期很重要，如果预期建立不起来，令其看不清方向，即使准备了很长时间的中长期投资也不得不放弃。

国家统计局此前数据显示，今年上半年，中国民间投资增速仅为2.8%，比去年同期锐减8.6个百分点。

一位身兼某华商协会理事身份参会的来自南方的企业家也提到，据他们近期对南方某地民企的调查显示，当地的工业企业基本80%关门，商业企业50%左右关门。

“在调查民营企业融资问题时发现，四大国有银行之一的某家银行从县到市支行没有给民企放过一分钱贷款，银行通常都把钱贷给并不缺钱的国企，形成了资金堰塞湖。”该位人士称。

或许正是在天则经济所这个民间组织举办的论坛上，参会的企业家和学者们才能在剖析民间投资下降的原因时言辞相对犀利，充分抒发着在中国产能普遍过剩、经济面临下行周期的大环境下民营经济所承受的各种“苦难”。

他们在一致认同中国强势反腐对净化经商环境有利的同时，也表达了由于历史原因等造成中国社会政商界限很难划清，随着腐败官员的落马，亦在某种程度上造成企业家们缺乏安全感。

“据我所知很多企业家都怀揣一本护照，因为跟地方政府走的近，一旦某个地方政府官员因反腐落马，关系比较近的企业家也难脱关系。”另一位来自北方某城市的企业家称。

**税负沉重**

此外，与会专家认为，中国以间接税为主的税制结构，以及目前宏观税负高达40%，也是导致中国民间投资意愿不高的原因之一。

“营改增并不是代表减轻企业的税负，只是改变了原来的重复征税，但在某些领域营改增后税负不仅不减反而增加，比如交通运输行业，很多都是私人购买货车再挂靠到运输公司，营改增后为了抵扣，他们不得不去买发票，反而增加了成本。”天津财经大学教授李炜光称。

中国今年5月1日起全面实施营改增。据官方估计，营改增实施后，今年减税将超过5,000亿元人民币，这也是中国本届政府上任以来规模最大的一次减税动作。

针对民间投资下降的现实，国家发改委副主任张勇此前也透露，中国政府5月开展的民间投资专项督查结果显示，以投资传统行业为主的民营企业家对投资都有“看一看”的姿态，在此情况下，“势必使得投资脚步放慢。”

他并认为，上述现象反映了中国经济发展新常态，传统行业得到极大满足，而创新领域有待开发。

而对于如何缓解民营经济承受的多重苦，部分参会专家也给出了一些建议。

京衡律师集团董事长、中国人民大学律师学院教授陈有西就提出，要从包括意识形态上改变对民营经济的认识，提升民营企业家的社会地位，同时在立法和执法过程中要遏制司法领域的恶意执法对经济建设的破坏，以及如何从法律层面加强对民间资本的保护等。

今年7月初，中国也发布关于进一步做好民间投资有关工作的通知，包括充分认识促进民间投资健康发展的重要意义，认真抓好督查和评估调研发现问题的整改落实，继续深化简政放权、放管结合、优化服务改革；努力营造一视同仁的公平竞争市场环境，着力缓解融资难融资贵问题，切实降低企业成本负担等。（完）