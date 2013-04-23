《路透精英汇》市场人士预计日圆将震荡下行

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透纽约4月22日 - 市场分析师与基金经理周一称，由于最近的日本货币政策变动，日圆基本已失去光芒，近期虽有动荡，但也不会改变日圆未来数月继续下跌之势。
在纽约举行的路透外汇峰会上，几名市场参与人士对日圆看法的从中性到完全看空不等。
“日圆不再是避险资产，”加州资产管理公司Merk Investments总裁Axel Merk称。其管理的资产规模约为7.5亿美元。
Merk从去年11月以来一直极度看空日圆。
旧金山Mellon Capital的资产组合主管Vassilis Dagioglu表示，从去年第四季开始，他就对日圆持中性立场。
“但在此刻，我们不愿意推测日圆可能触及的水准。此时此刻，日圆的水准主要是由政策决定，”Dagioglu称。
他指出，日圆仍是避险工具，每当有事件撼动金融市场时，日圆就会上扬，因日本投资人会将资金汇回国内。而这可能会限制日圆的下跌走势。
纽约大型外汇对冲基金FX Concepts的董事长John Taylor称，短期而言，对于全球经济的担忧甚至可能给予日圆支撑。
“我们预期日圆从现在到7月期间将走强，”Taylor称。“我认为下一季会在92-102之间交投，而我比较倾向在92这端。”
美元兑日圆周一升至逼近100日圆，主要受到日本央行的积极刺激措施影响。美元/日圆今年以来已上涨约14.3%，上回升破100关口是在2009年时。
但Taylor表示，鲜有日本投资人抛售日圆转向海外买进较高收益资产，可能是因为在全球成长脆弱的情况下，他们也不愿去冒险。
这会让日圆在下半年再次走软，年底前日圆/美元料跌至105-110日圆。(完)
(编译 程琳/王冠中; 审校 白云)
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