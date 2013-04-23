《路透精英汇》市场人士预计日圆将震荡下行

路透纽约4月22日 - 市场分析师与基金经理周一称，由于最近的日本货币政策变动，日圆基本已失去光芒，近期虽有动荡，但也不会改变日圆未来数月继续下跌之势。

在纽约举行的路透外汇峰会上，几名市场参与人士对日圆看法的从中性到完全看空不等。

“日圆不再是避险资产，”加州资产管理公司Merk Investments总裁Axel Merk称。其管理的资产规模约为7.5亿美元。

Merk从去年11月以来一直极度看空日圆。

旧金山Mellon Capital的资产组合主管Vassilis Dagioglu表示，从去年第四季开始，他就对日圆持中性立场。

“但在此刻，我们不愿意推测日圆可能触及的水准。此时此刻，日圆的水准主要是由政策决定，”Dagioglu称。

他指出，日圆仍是避险工具，每当有事件撼动金融市场时，日圆就会上扬，因日本投资人会将资金汇回国内。而这可能会限制日圆的下跌走势。

纽约大型外汇对冲基金FX Concepts的董事长John Taylor称，短期而言，对于全球经济的担忧甚至可能给予日圆支撑。

“我们预期日圆从现在到7月期间将走强，”Taylor称。“我认为下一季会在92-102之间交投，而我比较倾向在92这端。”

美元兑日圆周一升至逼近100日圆，主要受到日本央行的积极刺激措施影响。美元/日圆今年以来已上涨约14.3%，上回升破100关口是在2009年时。

但Taylor表示，鲜有日本投资人抛售日圆转向海外买进较高收益资产，可能是因为在全球成长脆弱的情况下，他们也不愿去冒险。

这会让日圆在下半年再次走软，年底前日圆/美元料跌至105-110日圆。(完)

(编译 程琳/王冠中; 审校 白云)

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