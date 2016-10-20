综述：沙特发售175亿美元债券 创新兴市场迄今最大发债规模

路透迪拜/伦敦10月19日 - 沙特阿拉伯周三进行了迄今以来规模最大的新兴市场公债发售，在其首次国际债券发行中发售了175亿美元债券，吸引到的认购规模几乎是发债额的四倍。

这么巨大的需求量超过了很多市场参与者的预期。需求旺盛，部分缘于全球利率超低，而且在全球范围内不容易找到高收益资产。

但这也是沙特在说服投资者方面取得的成功，它让投资者相信，其能够应对低油价时代，而且最终会降低对原油的依赖。

总部在伦敦的凯投宏观(Capital Economics)估计，沙国这次美元债券的发行，将可以支持大约三分之一的明年政府预算赤字，并且可以几乎填补沙特的全部经常帐赤字，这意味着未来几年其外汇储备不太可能更大幅度地下降。

“沙特里亚尔将贬值的担忧应该会减轻。政府的债务/国内生产总值(GDP)比将因发债而升高，但鉴于起点较低，几未步上令人担忧的路径，”凯投宏观表示。

此项标债令先前新兴市场主权债发债记录相形见绌，阿根廷4月时发行165亿美元债券。熟知情况的消息人士表示，此次认购金额总计为670亿美元，接近阿根廷创下的690亿美元纪录。

在标债前，沙特高层官员在伦敦和美国与重要投资人举行一连串会议，阐述其经济改革计划的壮志，其中包括大砍政府支出及推动发展非石油业务。

**改革计划**

债券成功标售或许是其他部分改革计划的好预兆；沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)将在2018年进行首次公开发行(IPO)，可能筹集数以百亿计美元的资金。

在沙特改弦易辙，决定支持OPEC减产后，近几周油价从今年稍早的约30美元反弹至每桶50美元以上，也助标债一臂之力。两年来沙特拒绝减产，以期从美国页岩油生产商手中抢得市场份额。

沙特去年预算赤字创980亿美元新高--约合GDP的15%，现在正力图缩减今年的预算缺口。在亟需石油美元的国内投资者开始发现很难购买政府债券后，沙特转向国际市场为部分今年的赤字寻求融资。

沙特此次发债料为该国奠下基准，并为未来几年政府进一步发行国际债券，及一连串大型沙特企业发债铺路。

富兰克林坦伯顿中东固定收益投资长Mohieddine Kronfol表示，沙特此次国际市场首次发债将振奋该国金融市场。

“通过引进一批更老练的投资者，这次发债不仅有助沙特债券市场发展，更能给海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)固定收益带来正面的涟漪效应，让更多全球投资者更仔细、长期地关注该地区。”(完)