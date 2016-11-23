综述：上海自贸区启动新一轮金改支持科创 力争扩大跨境资金净流入

作者 李铮/林琦

路透上海11月23日 - 在中国上海自贸区挂牌成立三周年之际，央行启动新一轮金融改革落实“金改40条”意见，进一步拓展自贸区跨境金融服务功能支持科技创新，推动FT(自由贸易)账户体系服务实体经济跨境活动需求；新政亦是加快上海具有全球影响力的科技创新中心建设的重要举措之一。

上海市副市长周波在周三央行上海总部的新闻发布会上指出，金融创新和改革只在上海自贸区先行先试是上海自贸区的独特优势，新一轮金改要对标科技创新需求，加强自贸试验区建设与科创中心建设的联动，最大限度地释放科技创新的活力。

“这一次的政策大多都是围绕科创企业的创新全生命周期，金融如何为之服务，很有特色。”他称，上海自贸区年内还将成立中国信托登记中心和全国票据交易所，下一步要继续拓展自由贸易账户功能，扩大金融服务实体经济。

央行上海总部副主任兼上海分行行长张新表示，以自由贸易账户灵活便捷的跨境金融服务对接科技创新各个不同阶段需求的相关资本跨境流动与汇兑，可满足科技创新全过程全方位的需求，避免同质化服务，推进金融服务差异化、客户化创新，通过国际市场分散科技创新的投资风险。

央行周三发布《关于进一步拓展自贸区跨境金融服务功能支持科技创新和实体经济的通知》明确，将开立FT账户主体资格拓展到上海市科技创新领域，通过区内机构自由贸易账户（FTE）和境外机构自由贸易账户（FTN），金融机构可以按照科技创新不同阶段的需求，在初期（创意及研发阶段）和早期（成果转化和成长期），需要大量的资本投入。

通行模式是种子基金、天使基金以及风投基金和产业基金，在实验室萌芽状态和成果转化期即进行投资，以期获得较高的投资回报收益。这两个阶段投资风险较高，有境外投资参与可分散科技创新的风险。

在中期（发展和成熟期）和后期（投资退出及后续投资期）投资风险降低，银行信贷相应跟进。此时科创企业的跨境金融服务需求更多地转向日常经营性需求和扩大规模需求，需要技术贸易进出口及融资、结算汇兑、资本运作（上市或退市）、收购兼并、财务集中管理以及跨国经营（后续投资）等相关的金融服务的跟进。

在浦发银行(600000.SS)上海分行副行长王新浩看来，新政策在不断丰富FT账户服务功能的同时，也充分结合科创企业的需要，将自贸与科创有机融合，形成投融资便利与科技创新的深度叠加。

据其介绍，浦发银行围绕科创企业跨境投融资、结算以及资金管理等需求，提供FT账户“通、融、兑”等特色服务。比如在契合科技企业全生命周期的特点，推出创意期的投贷联动、成长期的科技履约贷、成熟期的并购贷款等业务。

目前，浦发银行合计为300余家科技企业提供FT账户服务，结算量近2,500亿元人民币；向33家科技企业提供FT账户融资，累计发放贷款115亿元；为58家科技型跨国集团提供跨境双向人民币资金池服务。此外，还为科技行业的投资机构提供包括FT跨境直接投资、股权投资基金并购贷款、FT资金托管等服务。

为配合上海科创中心建设，新政策并将境外个人自由贸易账户（FTF）的适用范围由自贸区推广至上海市范围。通过FTF账户，海外引进的科创人才可以办理与就业和生活相关的各项生活金融服务。

**力争扩大跨境资金净流入**

作为“金改40条”出台后落地的又一项重要实施细则，张新表示，上述通知是在综合考虑去年下半年以来金融形势出现的变化，确定了从支持科技创新和服务实体出发来进一步推动金融改革开放。

“以自由贸易账户大数据系统为基础，加强跨境资金流动管理，继续做到自由贸易账户下的跨境流入资金和流出资金之间的平衡，并力争扩大跨境资金净流入。”他说。

FT账户是本外币合一可自由兑换账户。中行(601988.SS)上海分行副行长周和华表示，自贸区资金要求自求平衡，到现在为止通过自贸区流入和流出是平衡的，并未出现单向流入或者流出，无论是银行还是监管当局，这都是乐意看到的情况，既是鼓励流入流出，同时又看到平衡，对于国家金融安全稳定来说非常重要。

“银行对于个人或是企业，在购售汇方面，针对不同客户资质，会有相应优惠手段，比如点差的优惠。相对而言，更加在结汇上条件优于购汇。”他说。

不过，有自贸区银行负责人谈到，在当前人民币贬值预期下，境内企业境外投资和境外并购冲动仍比较强烈。因此可以充分利用商业银行FT账户、本外币一体化和可自由兑换以及平盘可选性，既可以满足企业的跨境并购和境外投资，同时契合国家控制资金流出的政策。

“FT账户企业既可以境外贷款，也可以境内银行贷款，境外贷款是一倍资本金且不算外债，过去是两倍（资本金）；鉴于当前控流出压力比较大，境外借款可以扩大到资本金的两倍。”该负责人称。

根据通知，上海自贸区将推出全功能型跨境双向人民币资金池业务，满足跨国企业在岸管理全球人民币资金需求。企业可自行选择货币进行跨境归集，但资金池境内“二线”资金归集必须以人民币进行，且归集资金可按有关规定进入境内相关市场进行投资。

“这有利于跨国企业集团将与人民币相关的资金全球集中管理功能放在境内，提升上海自贸区和国际金融中心的资金积聚效能。”通知称。

通知还明确，支持区内设立的股权投资项目公司和股权投资基金依托FT账户向区内及境外募集资金，用于支持实体经济的跨境股权投资。这将有利于推动上海自贸区在跨境股权投资领域打开业务空间。同时，上海自贸区亦将支持金融机构依托FT账户开展国际贸易融资和再融资业务。

中国央行去年10月30日发布《进一步推进中国（上海）自由贸易试验区金融开放创新试点，加快上海国际金融中心建设方案》(“40条意见”)，提出在自贸区内进行人民币资本项目可兑换的先行先试，进一步拓展FT账户功能，研究启动合格境内个人投资者境外投资试点等措施。（完）