综述：韩国认为金正恩同父异母的兄长是被谋杀 朝鲜特工涉嫌其中

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透首尔/吉隆坡2月15日 - 韩国周三表示，他们认为朝鲜领导人金正恩同父异母的兄弟金正男是被谋杀。消息人士对路透表示，马来西亚当局已经将金正男遗体运往另外一家医院进行尸检，以确认死因。
美国政府消息人士对路透称，他们认为金正男可能是被朝鲜特工下毒暗杀。马来西亚警方称，金正男周一在从吉隆坡国际机场送往医院途中死亡。
金正男曾经公开反对其家族对朝鲜的极权统治，因此触怒了朝鲜领导人金正恩。
“如果确认谋杀金正男为朝鲜政府所为，将赤裸裸地暴露出金正恩政权的残忍与非人道。”韩国代理总统黄教安在安全委员会会议上表示。
韩国对朝鲜任何潜在不稳定迹象都非常敏感，在技术上仍与朝鲜处于敌对状态。
**原计划前往澳门**
马来西亚警方称，上述男性死者所持护照名字为Kim Chol，年龄46岁。据知金正男的生活大多不在朝鲜度过，还曾因使用伪造的旅行文件被捕。
马来西亚警官Fadzil Ahmat周二表示，金正男的死因仍不得而知，将进行尸检。Fadzil称，周一事发时金正男正在吉隆坡国际机场准备飞往澳门。
韩国联合通讯社报导，韩国情报机构称，金正男的家人在澳门。
在记者会上被问及是否证实金正男被谋杀时，韩国统一部发言人郑俊熙表示：“是的，我说过已证实了。”
韩国有线电视网络TV Chosun援引多位韩国政府消息人士称，金正男被两名女子用毒针杀害。这两名女子据信为朝鲜特工，随后乘出租车逃走。
路透无法独立证实这些细节。
朝鲜驻吉隆坡大使馆未对聚集在大使馆外的记者发表讲话，也拒绝他们进入。有几辆车被看到驶离大使馆。
韩国统一部呼吁在韩国及他国的脱北者注意安全。(完)
(编译 高琦/李爽/侯雪苹；审校 王丽鑫/张若琪/张荻)
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