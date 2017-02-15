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深度分析 | 2017年 2月 15日 星期三 11:45 BJT

综述：韩国认为金正恩同父异母的兄长是被谋杀 朝鲜特工涉嫌其中

路透首尔/吉隆坡2月15日 - 韩国周三表示，他们认为朝鲜领导人金正恩同父异母的兄弟金正男是被谋杀。消息人士对路透表示，马来西亚当局已经将金正男遗体运往另外一家医院进行尸检，以确认死因。

美国政府消息人士对路透称，他们认为金正男可能是被朝鲜特工下毒暗杀。马来西亚警方称，金正男周一在从吉隆坡国际机场送往医院途中死亡。

金正男曾经公开反对其家族对朝鲜的极权统治，因此触怒了朝鲜领导人金正恩。

“如果确认谋杀金正男为朝鲜政府所为，将赤裸裸地暴露出金正恩政权的残忍与非人道。”韩国代理总统黄教安在安全委员会会议上表示。

韩国对朝鲜任何潜在不稳定迹象都非常敏感，在技术上仍与朝鲜处于敌对状态。

**原计划前往澳门**

马来西亚警方称，上述男性死者所持护照名字为Kim Chol，年龄46岁。据知金正男的生活大多不在朝鲜度过，还曾因使用伪造的旅行文件被捕。

马来西亚警官Fadzil Ahmat周二表示，金正男的死因仍不得而知，将进行尸检。Fadzil称，周一事发时金正男正在吉隆坡国际机场准备飞往澳门。

韩国联合通讯社报导，韩国情报机构称，金正男的家人在澳门。

在记者会上被问及是否证实金正男被谋杀时，韩国统一部发言人郑俊熙表示：“是的，我说过已证实了。”

韩国有线电视网络TV Chosun援引多位韩国政府消息人士称，金正男被两名女子用毒针杀害。这两名女子据信为朝鲜特工，随后乘出租车逃走。

路透无法独立证实这些细节。

朝鲜驻吉隆坡大使馆未对聚集在大使馆外的记者发表讲话，也拒绝他们进入。有几辆车被看到驶离大使馆。

韩国统一部呼吁在韩国及他国的脱北者注意安全。(完)

(编译 高琦/李爽/侯雪苹；审校 王丽鑫/张若琪/张荻)

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