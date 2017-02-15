综述：韩国认为金正恩同父异母的兄长是被谋杀 朝鲜特工涉嫌其中

2017年2月14日，韩国首尔，旅客在火车站观看电视上关于金正恩同父异母的哥哥金正男遇害的报道。Lim Se-young/News1 via REUTERS

路透首尔/吉隆坡2月15日 - 韩国周三表示，他们认为朝鲜领导人金正恩同父异母的兄弟金正男是被谋杀。消息人士对路透表示，马来西亚当局已经将金正男遗体运往另外一家医院进行尸检，以确认死因。

美国政府消息人士对路透称，他们认为金正男可能是被朝鲜特工下毒暗杀。马来西亚警方称，金正男周一在从吉隆坡国际机场送往医院途中死亡。

金正男曾经公开反对其家族对朝鲜的极权统治，因此触怒了朝鲜领导人金正恩。

“如果确认谋杀金正男为朝鲜政府所为，将赤裸裸地暴露出金正恩政权的残忍与非人道。”韩国代理总统黄教安在安全委员会会议上表示。

韩国对朝鲜任何潜在不稳定迹象都非常敏感，在技术上仍与朝鲜处于敌对状态。

**原计划前往澳门**

马来西亚警方称，上述男性死者所持护照名字为Kim Chol，年龄46岁。据知金正男的生活大多不在朝鲜度过，还曾因使用伪造的旅行文件被捕。

马来西亚警官Fadzil Ahmat周二表示，金正男的死因仍不得而知，将进行尸检。Fadzil称，周一事发时金正男正在吉隆坡国际机场准备飞往澳门。

韩国联合通讯社报导，韩国情报机构称，金正男的家人在澳门。

在记者会上被问及是否证实金正男被谋杀时，韩国统一部发言人郑俊熙表示：“是的，我说过已证实了。”

韩国有线电视网络TV Chosun援引多位韩国政府消息人士称，金正男被两名女子用毒针杀害。这两名女子据信为朝鲜特工，随后乘出租车逃走。

路透无法独立证实这些细节。

朝鲜驻吉隆坡大使馆未对聚集在大使馆外的记者发表讲话，也拒绝他们进入。有几辆车被看到驶离大使馆。

韩国统一部呼吁在韩国及他国的脱北者注意安全。(完)