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焦点：韩国预计今年经济成长率为三年来最快 将提高消费且创造就业
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2017年7月25日 / 凌晨1点48分 / 1 天前

焦点：韩国预计今年经济成长率为三年来最快 将提高消费且创造就业

路透新闻部

1 分钟阅读

资料图片：2013年1月，韩国牙山市，现代汽车的汽车装配线。Lee Jae-Won

路透世宗7月25日 - 韩国周二上调今年经济成长预估，誓言将维持支持创造就业的扩张性财政政策。

韩国政府预计今年经济成长率为3%，为2014年成长3.3%以来的最快。

企划财政部最新预估较此前预估成长2.6%有所上修，而且高于韩国央行预计的成长2.8%。

该部预计全球对韩国商品需求改善支撑今年下半年经济成长，另外7月22日批准的11万亿韩元(98.5亿美元)追加预算也支持了财政支出增加。

企划财政部称，追加预算将令今年的经济增速提高0.2个百分点。不过野村表示，追加预算对经济增速0.2个百分点的提振，已经被纳入其2017年韩国经济增长2.7%的预估当中。

韩国政府预计，今年出口将飙升10.2%，不过民间消费增速预计放缓至2.3%，因为就业增长趋疲且家庭债务创下纪录。

“韩国的潜在增速在3%左右。正如我们稍早指出的，假定经济继续改革更侧重消费导向增长，那么3%的经济扩张看起来是可以实现的，”企划财政部官员Lee Chan-woo说。

“未来我们的预算、税收和其它政策都将改革，以更好地聚焦于创造就业，”他说。

总统文在寅自5月上任以来，创造就业一直是各项政策的前导，因其致力于将经济增长引向更依赖于家庭支出，并减少对出口的依赖。

他计划修改相关规定，以削弱韩国“大财阀”集团的主导地位，并资助小型企业，从而促进均衡增长。

得益于全球需求复苏，韩国今年出口大增，但薪资增长乏力拖累了国内消费。

韩国政府将提高失业救助和产假补贴，并增加针对老年人的医疗支出。

韩国企划财政部官员Lee Chan-woo称，政府会努力确保支出增速“高于”国民经济名义增长率；名义增长率不考虑通胀因素，目前估计介于4.5%-5%之间。

企划财政部表示，过去五年的政府支出年率化后为平均增长4.8%。

至于当前的经济状况，企划财政部认为出口增长将在今年下半年放缓，因油价走软。

企划财政部还称，家庭债务的快速攀升也威胁经济增长，因在家庭债务处于纪录高位之际，债券收益率的上扬令消费者的偿债负担加重。

政府计划收紧借贷标准，以促使银行在评估贷款申请时能够更加严格，并将鼓励借款人以固定利率对债务进行再融资。

此外，企划财政部称将与韩国央行协调合作，以确保央行针对中小企业的放贷能更有效的支持就业增长。（完）

编译 于春红/王洋/王琛/高琦 审校 张明钧/徐文焰/王兴亚/孙茉莉

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