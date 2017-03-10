焦点：韩国宪法法院支持弹劾朴槿惠 将在60天内选举新总统

路透首尔3月10日 - 韩国宪法法院周五通过总统朴槿惠弹劾案，她因牵涉贿赂丑闻而遭到罢免。

朴槿惠成为韩国首位被迫下台的民选总统。据韩国宪法，将在60天内举行总统选举。

“我们罢免了朴槿惠，”韩国宪法法院代理院长Lee Jung-mi在庭审时表示，“她的行为背叛了人民的信任，严重违反法律，不可容忍。”

因曝出干政丑闻，国会12月9日表决通过弹劾朴槿惠，导致韩国陷入持续数月的政治危机。韩国宪法法院的裁决，是这场危机中最重大的进展。

与韩国这场政治危机同步的是，其邻国朝鲜在推进导弹计划，而韩国在国内部署美国导弹防御系统，导致和中国紧张关系加剧。

韩股指标韩国综合股价指数.KS11在裁决公布后走高。

“此事就此画上句号。市场也将释然，韩国终于可以推进新领导人选举事宜，”法国外贸银行驻香港资深经济学家Trinh Nguyen称。

“而且市场还冀望，这将使韩国迎来新领导人能够解决长期存在的挑战：比如劳动力市场改革以及地缘政治紧张关系升级等。”

“总理黄教安任代总统”

现年65岁的朴槿惠被指控与密友崔顺实及一位前助手共谋，向大型企业施压，要求向两个基金会提供赞助。组建这两个基金会的目的是为了支持其政策举措。这两名涉案人士已被收审。

朴槿惠还被指控向三星集团负责人索取贿赂，以换取政府支持，其中包括在2015年支持三星两家联属机构合并，这次合并被认为支持了三星帝国控制权的交接。

朴槿惠否认自己有任何不当行为。

支持和反对朴槿惠的数百名示威者聚集在宪法法院外，法院已经被警车封锁。

朴槿惠现在失去了免于起诉的总统豁免权。检方已经将她列为与这桩丑闻相关两宗诉讼案件的共犯，意味着她将可能被调查并面临法律诉讼程序。

青瓦台表示，在国会弹劾后，朴槿惠的总统权柄已被剥夺，但仍留在总统府。

朴槿惠周五未现身法庭。

朴槿惠的职权由总理黄教安暂代，在选举前，黄教安都将代理总统。

朴槿惠涉入丑闻致使每周都有数以万计民众进行抗议，抗议者不仅包括那些希望朴槿惠下台的人，还包括希望她继续留任的支持者。(完)