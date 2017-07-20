（更正）焦点：2017年已经过半 石油和钢铁市场冰火两重天

（更正：因英文原文有误，小标下方第一段更正为“从...年内低点上涨12%，逼近每吨5,950美元”，非“上涨25%，逼近每吨5,990美元”）

路透新加坡7月19日 - 2017年已经过半，中国钢铁市场是亚洲主要大宗商品中表现最好的，因为中国缩减低劣钢铁产能的举措使供应下降，而需求仍出人意料地强劲。

但油市则一直表现垫底，尽管全球多个产油国承诺减产以支撑价格。

自年初以来中国主要用于建筑的螺纹钢价格累计上涨了近三分之一，达到每吨3,800多元人民币(562.42美元)。

而亚洲原油指标、迪拜商业交易所(Dubai Mercantile Exchange)的阿曼原油期货价格今年累计下跌逾12%，降至每桶47.50美元附近。

“目前能源市场比较沉闷，”新加坡一家大宗商品商行的交易员表示，并称市场注意力牢牢锁定在钢铁领域。

这其中包括铁矿石价格。这种用于生产钢铁的原材料的价格已从6月跌势中反弹，自7月初以来大涨逾17%，达到每吨65.74美元。

“中国钢产量处于纪录高位。尽管有人预期中国需求将会降温，但该国需求增长状况依然高于预期，”汇控全球研究主管Frederic Neumann说。

“主要动力来自房屋市场和基础设施建设...部分得益于一带一路对中国西部和边境省份的投资，”他说。

**钢铁荣景能否持续？**

为钢铁产业带来支持的中国建筑与基建行业繁荣，也提振铜价从2017年5月触及的年内低点上涨12%，逼近每吨5,950美元。

与之相类似，随着中国火力发电量今年增长以来7%，亚洲指标煤炭价格亦攀升，推动澳洲纽卡斯尔煤炭出口船货价格自5月以来上扬25%至每吨近90美元，扭转今年稍早的跌势。

然而，随着原油供应收紧而中国钢铁需求降温，石油与钢铁行业未来的市场形势可能互换。

“(中国的)建筑业活动以及螺纹钢的需求在年底前可能降温，部分是缘于监管收紧，”Neumann表示。

与此同时，多数油市分析师预期，随着石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯等其他产油国的减产行动开始降低全球库存，年底前原油供应将趋于紧俏。(完)