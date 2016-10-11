综述：沙特能源部长乐观认为下月OPEC会议或可达成全球限产协议

2016年10月10日，土耳其，沙特阿拉伯能源部长法力赫在伊斯坦布尔全球能源会议上讲话。 REUTERS/Murad Sezer

路透伊斯坦布尔10月11日 - 石油输出国组织(OPEC)最大产油国沙特周一表示，11月的OPEC正式会议可望达成一项限制供应的全球产量协议，届时也将邀请俄罗斯等非OPEC产油国一起加入减产行列。

“OPEC必须确保不会让油市太过紧张，也不要造成市场震撼。我们会很负责任地做，”沙特能源部长法力赫在伊斯坦布尔全球能源会议中说，他还说OPEC必须采取平衡且负责任的态度。

上月在阿尔及尔的会议上，OPEC成员国同意温和减产，目标是将日产量降至3,250-3,300万桶，目前OPEC的日产量是处于3,360万桶的纪录水平。

“油价已跌到太低，已经影响到投资。许多国家和企业都受到伤害...我们不想给市场错误讯息而让油价剧烈震荡，”法力赫说，并称他对下月或可达成协议持乐观态度。

非OPEC产油国俄罗斯的总统普京对全球减产的邀请表示欢迎，称俄准备好加入OPEC成员国提议的限产计划。

普京说，低油价导致全球能源业投资不足，这种情况发展到某个点将造成供应短缺，并引发油价再次出现“不可预料的跳涨”。

“因此在当前状况下，我们认为(石油产出)冻结或甚至减产，是维持全球能源业稳定的唯一正确决定。”普京说，他希望OPEC成员国在11月将确认采用产量配额的决定。

“俄罗斯已准备加入限制产量的联合措施，并呼吁其他石油出口国加入。”

在俄罗斯称准备加入限产计划后，布兰特原油期货周一涨至一年来最高水准。

布兰特原油期货盘中触及2015年10月9日以来最高53.73美元，后削减涨幅，收涨1.21美元，或2.3%，报每桶53.14美元。美国原油期货盘中触及6月9日以来最高51.60美元，后削减涨幅，收报每桶51.35美元，上扬1.54美元，或3.1%。

**棘手要务**

然而，关于OPEC 14个成员国每个国家产量多寡的问题，料于11月的OPEC正式会议中决定。普京并未说明俄罗斯准备限产的上限位于何等水平。

经济高度仰赖石油的伊朗则认为，该国在OPEC的合理产量份额应高于自身的当前水平，并已加速努力以达到2012年之前的水准，当时伊朗因核活动遭受欧盟加重制裁。

2012至2016年间，沙特与其他海湾OPEC成员国进行增产，以与美国页岩油等高成本产油业者争取市场份额。沙特产量从近几个月的1,020万桶/日，增加至1,070万桶/日，因国内有夏季降温的需求。

OPEC消息人士表示，伊斯坦布尔全球能源会议料不会有所决定，但这是官员们在阿尔及尔达成协议后讨论下一步骤的良机。OPEC成员国在阿尔及尔会议中密集磋商后，同意温和减产。

法力赫表示，不论油价可能落在何种水平，沙特都将做好因应的准备。

他表示，“我们有经济和财政计划来应对（油价）极低和温和的情况。”

法力赫表示，目前中国和北美等一些地区的供需情况不是很明确，他希望情况在OPEC 11月30日会议前可以再明朗一些。

俄罗斯能源部周五表示，可望在OPEC会议前达成冻产协议。

阿尔及利亚能源部长Nouredine Bouterfa表示，他预期非OPEC产油国会给出减产承诺，并将伊斯坦堡会议形容为“磋商会议”。

委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro) 也希望能有“更合理且更实际的”全球油价，并称委内瑞拉准备好参与产油国的统一行动。(完)