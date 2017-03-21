焦点：英国首相特雷莎·梅将在3月29日启动退欧程序

路透伦敦/布鲁塞尔3月20日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)将在3月29日触发英国退出欧盟的程序，从而启动这场为期两年、将要重塑英国和欧洲未来的退欧谈判。

特雷莎·梅政府表示，英国驻欧盟永久特使已通知欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)英国打算触发里斯本条约第50条款的日期。英国在去年6月就是否退出欧盟进行公投，该国民众以52%赞成、48%反对的结果选择退欧。

欧盟表示，已做好开始谈判的准备，在3月29日英国触发第50条款的48小时之内，图斯克将向欧盟其他27个成员国发送他的谈判指引草案。这意味着谈判最高可能在5月开始。

英国将就此来到该国脱欧事务大臣戴维斯所说的“一代人以来最重要谈判的临界点”。消息传出后，英镑兑美元从三周高点下滑。

特雷莎·梅希望通过谈判达成协议，使英国在退欧之后同欧盟成员国的贸易、金融和政治关系尽可能紧密，同时也能让保守党内部的疑欧派满意。

退欧谈判或许是英国自二战以来遇到的最复杂的谈判，欧盟其他领导人表示不会让特雷莎·梅轻而易举地实现目标。

随着民族主义、反建制、以及反移民情绪在西欧蔓延，布鲁塞尔的欧盟领导层希望避免其他成员国效仿英国退欧。特雷莎·梅对其谈判策略未透露更多细节。

虽然特雷莎·梅在6月23日公投后很快接替卡梅伦担任首相，但她推迟触发里斯本第50条，以便有时间制定谈判策略。

**未来关系**

启动第50条之后，双方将有两年的时间协商退出条件，“将未来与欧盟间的关系架构纳入考量”。特雷莎·梅称，这项条款意味着双方可以制定涵盖未来贸易及其他关系的协议。

德国总理默克尔表示，欧盟未来一年将双轨并进。

“第一轨是英国退欧，包括在知悉退出条件的时候，将决定未来与英国的关系，”她与日本首相安倍晋三在汉诺威科技展的记者会上表示。

“第二轨则是如何强化及激活欧盟27国之间的合作，使其能够在21世纪中经得起考验。”

英国公投暴露出国内地区性及社会的分歧，包括苏格兰及北爱尔兰均投票支持留在欧盟，因而在退欧公投过后，苏格兰宣示将再次进行独立公投，而北爱尔兰的新芬党则有意公投退出英国、与爱尔兰合并。

在此背景下，努力防止英国分裂的特雷莎·梅对欧盟有一个长长的愿望清单，包括最亲近的贸易关系、安全议题上的合作、重新取得移民控制权、以及在多个政治领域重新取回主权。

欧盟回拒她的要求，称这无异于好处尽享。特雷莎·梅政府承认其开启谈判的立场相当大胆，同时也准备在没有达成协议下就退出欧盟。

尽管英国政府已经暗示有哪些领域可以让步，同时也热切地提醒欧盟领导人合作的好处，但关于哪些经济领域将放在优先位置，政府各部门仍等待首相办公室的指示。(完)