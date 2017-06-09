焦点：英国大选保守党意外失利 欧盟担心英退谈判延迟且不确定性升高

路透布鲁塞尔6月9日 - 在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)要求举行的这次最新大选中，她所领导的保守党意外失去了占议会多数席位的地位。欧盟高官担心，这一结果可能会导致原本这个月开始的英退谈判要延迟，并加大谈判崩裂的风险。

欧盟执委厄廷格(Guenther Oettinger)称，不确定英退谈判能否如期在6月19日(周一)展开。他并称，没了强大的谈判伙伴，谈判不确定性将会更大。欧盟希望能确保英国在2019年3月合法顺利退欧。

另一位在布鲁塞尔的欧盟官员表示，目前揣测欧盟将如何应对英国退欧需求的改变，还为时尚早。

“我们拭目以待英国下届政府是否会改变英退立场，”这位官员称。英国大选结果确认，特雷莎不再拥有议会的多数席位。

前芬兰总理斯图布(Alexander Stubb)是位很少发声的资深评论员。他在推特上发文称，“看来我们可能需要在英退谈判问题上暂停一下了。到了每个人都重新调整的时候了。”

特雷莎·梅原本支持英国留欧，前任首相卡梅伦在退欧公投失利后宣布辞职，她接任保守党党魁，并于今年3月公布她的退欧条款。

她提出的退欧条款包括完全脱离欧盟单一市场和关税联盟。随后，她宣布提前大选，希望赢得更大的多数议席优势，以增强退欧谈判实力。

这也是欧盟所普遍希望的结果。欧盟领导人认为，通过获得更强的授权，特雷莎·梅将更能与欧盟达成妥协协议，并顶住保守党内部退欧强硬派施加的压力。该派系主张英国拒绝欧盟提出的条款，并可能在不达成协议的情况下退欧。

欧洲领导人已经基本放弃考虑英国可能变卦并要求留在欧盟的可能性。目前很多人似乎倾向于让英国快速顺利退欧。现在暂停退欧进程将需要得到其他欧盟成员国的同意。

**担心谈判破裂**

欧盟其他27个成员国的政府尤其担心，谈判破裂可能导致2019年3月30日英国在没有谈成退欧条款的情况下脱离欧盟，使民众和企业陷入混乱的法律困境。而且如果谈判破裂，英国不可能在退欧后快速与欧盟达成自由贸易协议。

瑞银在致客户的报告中说，退欧强硬派在软弱的保守党政府中具有较强实力，可能导致谈判更可能破裂，而且更难达成贸易协议。

“再来一场选举的前景令退欧谈判被推迟的风险加大，英国可能会在没有达成退出协议的情况下脱欧。”

在英国有传闻称，与特雷莎·梅所建议的方式相比，新的执政联盟可能会寻求“较软的”退欧，或许会寻求留在单一市场。这对于欧盟而言也有问题。

虽然欧盟其他27个成员国很可能愿意给予英国与挪威和瑞士同样的欧盟市场准入待遇，但他们已经明确表示，这将意味着英国继续向欧盟预算缴费并遵守欧盟规则，包括欧盟内部人员自由流动，但同时在欧盟政策制定方面将不再有任何话语权。

欧盟领导人怀疑没有哪个英国政府能说服选民接受这样的结果，因此可能不会轻易开始谈判，担心最终将无法在2019年达成两边都能通过的退欧协议。(完)