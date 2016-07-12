综述：脱欧派对手意外退出 文翠珊提前赢得英国首相大位

2016年7月11日，文翠珊在确认成为英国保守党新党魁和英国下一任首相后，在议会大厦外会见记者。 REUTERS/Neil Hall

路透伦敦7月11日 - 英国内政部大臣文翠珊周三将成为英国首相，肩负起领导国家退出欧盟的使命。此前她的竞争对手利德索姆(Andrea Leadsom)突然退出了竞选。

现年59岁的文翠珊将接替现任首相卡梅伦，后者在英国6月公投意外决定退欧后宣布将辞职。英国的退欧计划削弱了欧盟的力量，为贸易和投资带来了巨大的不确定性，并震撼金融市场。

文翠珊和利德索姆原本还要通过一轮保守党基层党员的投票，结果将在9月9日公布。但利德索姆周一意外退选，先前她针对文翠珊没有子女发表了不当评论，而且外界质疑她的履历是否有夸大成分，令她的竞选之路备受困扰。

“我被保守党选为党魁，为此我感到荣幸且责任重大，”文翠珊表示。她支持英国留欧，但已经明确表示，6月23日公投结果已没有回头路可走。

卡梅伦稍早在首相官邸门前对记者表示，他预计周二将最后一次主持内阁会议，周三将接受议会质询，然后将向伊丽莎白女王递交辞呈。

“所以我们将在周三傍晚迎来新首相入住我身后这座建筑，”他说。

文翠珊将是英国继撒切尔夫人之后的第二位女性首相。

文翠珊的胜利代表了复杂的英国脱欧过程，将由公投中败退的反退欧阵营人士领军。她已表示英国需要时间研究协商策略，今年底之前不应启动正式分手程序。

周一稍早，她在伯明罕市的演说中表示可能不会有第二次公投，也无意走后门重新加入欧盟。

美国白宫方面表示，奥巴马总统有信心在文翠珊接任英国首相之后，美英仍可维持“特殊关系”。

**知名度较低**

能源部国务大臣利德索姆现年53岁，但从未入阁，在她挺身为脱欧阵营强力发声之前，英国民众对她相当陌生。

她在一份报纸专访中，暗示身为人母意味着她比膝下无子的文翠珊更能肩负国家未来，此番言论招致强烈批评。一些保守派人士称，他们对这些言论很反感，利德索姆后来为此道歉。其他人则说，这显示了利德索姆天真且缺少判断力。

利德索姆对记者表示，她退出首相角逐，避免在国家需求强有力领袖的时候，却出现长达九周的竞选不确定性。她承认文翠珊上周在议会保守党党员投票中明显获得更多的支持。

保守党竞选委员会主席Graham Brady确认，文翠珊当选为保守党党魁并立即生效。

这一消息意味着保守党领导人的问题可比原先预期的更快获得解决。受此激励，英镑略微反弹。英国公投决定脱欧后，英镑曾创下31年低点。

英镑兑美元日内涨约0.3%报1.2993，但自公投当天以来跌幅仍有约13%。富时250指数周一涨3.27%。

文翠珊周一在伯明翰发表的演说中，表达了她对经济的愿景，并呼吁“国家为每个人服务，而不是只服务少数特权阶层”。

她表示，她将优先安排更多房屋建造，打击个人和企业的逃税行为，降低能源成本，并缩小普通雇员与企业高管在薪酬上的“离谱”差距。

“在我的领导下，保守党将全力、绝对明确地为普通工薪阶层服务...我们将让英国成为一个为每个人服务的国家，”她说。

文翠珊等待正式任命的同时，反对党议员要求进行普选。

“鉴于退欧公投带来的不稳定，英国有一位通过民主选举产生的首相至关重要，”工党选举事务协调人Jon Trickett说。(完)