综述：美国4月工业生产创三年多来最大增幅 但房屋建造意外下滑

路透华盛顿5月16日 - 美国4月制造业生产创三年多来最大增幅，这增强了第二季初经济增长加快的观点，不过房屋建造数据意外下滑。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周二公布制造业产出普遍强劲，巩固了就业数据所显示的第一季经济成长放缓只是暂时性的迹象。美联储或将得以在下个月升息。

“制造业活动大增明显表明，第一季经济疲弱已经过去。这出现的正是时候，因为房屋建造似乎已陷入停滞，”Naroff Economic Advisors首席经济学家Joel Naroff称。

美联储公布，4月制造业生产跳增1.0%，为2014年2月以来最大增幅；3月为下滑0.4%。数据好于分析师预期的增长0.3%，因汽车和零部件生产回升5.0%。

机械、 金属加工制品、家电和家俱、商业设备和化学产品的产出，亦出现健康增长。

制造业在美国经济中所占比重约为12%。制造业经历长期滑坡后复苏，是受到能源行业振兴的推动，这带动对机械和其他设备的需求。

4月矿业产出增幅在1.2%，对整体工业生产跳升做出贡献。工业生产目前已经连增三个月。

美元兑欧元触及六个月低点，美国公债价格上涨。美国股市收平盘，投资者对美国总统特朗普向俄罗斯官员透露了高度机密信息作出反应。

**房地产失去动力**

商务部周二公布的另一份报告显示，4月经季节调整后房屋开工下降2.6%，年率为117万户，创五个月最低水平，受累于多户型住宅建设持续疲弱。

独栋房屋建筑反弹温吞，也压抑房屋开工活动。分析师原预估4月房屋开工年率升至126万户。

房屋开工同比上升0.7%，4月建筑许可下滑2.5%。

尽管住房建筑疲弱暗示房屋建筑投资放缓，但亚特兰大联储预估第二季国内生产总值(GDP)环比年率料为增长4.1%。

2017年第一季经济成长率为0.7%，表现平平。

房屋需求仍受到劳动市场紧俏的支撑，失业率4.4%为十年低位。周一公布的调查显示，5月房屋建筑业信心上升，目前与未来六个月销售情况看好。

楼市强劲的基本趋势令家得宝(Home Depot)(HD.N)受益，这家美国第一大家居修缮用品连锁店周二公布季度获利与同店销售优于预期。

家得宝和劳氏(Lowe's)(LOW.N)仍然是零售业亮点，因经济走强且薪资攀升带动了新屋销售以及成屋价值，激励了房屋改建活动。

独栋房屋开工在上月增长0.4%至83.5万户，但未能全部扳回3月的5.1%跌幅。独栋房屋在住宅市场占比最大。

变动性较大的多户型房屋开工则减少9.2%至33.7万户，已是连续第四个月下滑，暗示租赁增长可能已经触顶。

业界抱怨建材昂贵、屋地(建地)及工人严重短缺，但房屋建商却没能把握住待售物件的周期性短缺。

“房屋建筑商仍需要人力来做为投入生产过程的主力，”First American首席分析师Mark Fleming说。“在其他行业，人力需求或有变化或者下滑，但想盖房子的话，没有建筑工人就很难做到。”(完)