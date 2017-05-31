综述：美国4月成屋待完成销售较前月下降 但楼市复苏趋势无改

路透华盛顿5月31日 - 美国4月成屋待完成销售连续第二个月下降，因供应吃紧，不过就业市场强劲仍然在支撑住房市场复苏。

全美不动产协会(NAR)周三称，成屋待完成销售指数下降1.3%至109.8。东北、中西和南部地区签约数量减少，不过西部地区签约跃增5.8%。

最近的数据显示，房屋建筑减少，新房和二手房销售量下降。成屋待完成销售下降暗示楼市活动放缓。不过今年房地产市场料仍会对国内生产总值(GDP)做出正面贡献。

“基于有利的市场基本面，我们认为楼市将继续复苏，但发现房屋销售的指标最近趋软，”摩根大通分析师Daniel Silver称。

“目前我们认为销量下降是整体上升趋势中的暂停。”

分析师此前预计，成屋待完成销售4月上升0.5%。该数据较上年同期下降3.3%。这是去年12月以来首次出现同比下降，幅度为2014年6月以来最大。

PHLX房市指数几无变动，股市则全面下跌。美元指数下滑，美债价格上涨。

美国目前的失业率为4.4%，劳动市场紧俏带动薪资提高，并提振了美国年轻人的就业机会，房市需求因而受到推动。房市还受到房贷利率处于历史低位的支撑，30年固定抵押贷款利率平均为3.95%，为去年11月以来最低水准。

然销售活动仍受到库存紧俏的抑制，这正在推动房价。房屋库存已连续23个月较上年同期下滑。

4月房屋转售下滑2.3%，5月可能减少，因周三公布的另一份报告显示，上周购屋贷款申请为连续第三周下滑。

“东北和中西部的销售大幅下滑，表明有季节性因素夸大了近来成屋销售的下滑情况，”富国银行证券资深分析师Mark Vitner表示。“抵押贷款申请增添了谨慎的味道。”

第三份报告显示，5月中西部地区制造业活动加速至两年半高位。本月芝加哥采购经理人指数升至59.4，为2014年11月以来最高，4月时为58.3。

美国-经济-房屋转售图表：tmsnrt.rs/1SX25aY

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