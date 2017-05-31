综述：美国4月成屋待完成销售较前月下降 但楼市复苏趋势无改

焦点：原油进口大国中印日打饱嗝拖低亚洲需求 打压平衡油市努力
路透新加坡6月23日 - 在全球油市因为供应过剩顽固不退愁眉不展的时候，亚洲主要原油进口国的需求却在下滑，进一步损及恢复油市平衡的种种努力。
路透华盛顿5月31日 - 美国4月成屋待完成销售连续第二个月下降，因供应吃紧，不过就业市场强劲仍然在支撑住房市场复苏。
全美不动产协会(NAR)周三称，成屋待完成销售指数下降1.3%至109.8。东北、中西和南部地区签约数量减少，不过西部地区签约跃增5.8%。
最近的数据显示，房屋建筑减少，新房和二手房销售量下降。成屋待完成销售下降暗示楼市活动放缓。不过今年房地产市场料仍会对国内生产总值(GDP)做出正面贡献。
“基于有利的市场基本面，我们认为楼市将继续复苏，但发现房屋销售的指标最近趋软，”摩根大通分析师Daniel Silver称。
“目前我们认为销量下降是整体上升趋势中的暂停。”
分析师此前预计，成屋待完成销售4月上升0.5%。该数据较上年同期下降3.3%。这是去年12月以来首次出现同比下降，幅度为2014年6月以来最大。
PHLX房市指数几无变动，股市则全面下跌。美元指数下滑，美债价格上涨。
美国目前的失业率为4.4%，劳动市场紧俏带动薪资提高，并提振了美国年轻人的就业机会，房市需求因而受到推动。房市还受到房贷利率处于历史低位的支撑，30年固定抵押贷款利率平均为3.95%，为去年11月以来最低水准。
然销售活动仍受到库存紧俏的抑制，这正在推动房价。房屋库存已连续23个月较上年同期下滑。
4月房屋转售下滑2.3%，5月可能减少，因周三公布的另一份报告显示，上周购屋贷款申请为连续第三周下滑。
“东北和中西部的销售大幅下滑，表明有季节性因素夸大了近来成屋销售的下滑情况，”富国银行证券资深分析师Mark Vitner表示。“抵押贷款申请增添了谨慎的味道。”
第三份报告显示，5月中西部地区制造业活动加速至两年半高位。本月芝加哥采购经理人指数升至59.4，为2014年11月以来最高，4月时为58.3。
美国-经济-房屋转售图表：tmsnrt.rs/1SX25aY
(完)
(编译 王丽鑫/戴素萍 审校 张荻)
路透新加坡6月23日 - 在全球油市因为供应过剩顽固不退愁眉不展的时候，亚洲主要原油进口国的需求却在下滑，进一步损及恢复油市平衡的种种努力。
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。