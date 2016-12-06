综述：美联储官员称特朗普不应像经济处于危机那样进行财政支出

路透凤凰城12月5日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员周一警告，候任特朗普政府的经济计划不应像经济处于危机那样进行设计，而是应该有利于经济长期前景。

这些评论反映出，美联储内部已讨论过特朗普未来领导共和党政府的影响。

美联储官员担心在当前经济力道下，财政、税收和其他方面的调整若过于激进，可能推升通胀。

这可能迫使美联储加快升息，有可能加剧衰退风险。不过美联储官员认为税收、监管和基础设施支出若设计得当，也有潜力提高美国迟滞的生产率。

恰当设计并执行政策来推动基建、调整某些行业规范并修改税法“或许会起到一些影响...如果这些都是为了改善美国中期生产率成长的话，”圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在亚利桑那州立大学于凤凰城赞助的一场午餐会中表示。

但“这些政策不应被视为反周期举措，”布拉德表示，“眼下经济并没有在衰退。”

“基建计划非常好，这是好事，”美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯于芝加哥表示，“我认为企业税的合理化将是一项巨大改善。”

不过他也表示，在失业率如此低的情况下，“并不需要出台明确的刺激政策”。

**财政政策脱节**

美联储官员通常不愿为决定政府支出和举债水平的当选官员提出具体建议，一定程度上是为了保持联储自身的政治独立性。

但在最近几个月，他们却更多地谈及这一话题。他们认为在2007-09年金融危机后的关键几年里，财政政策与国家的需要相脱节，当国家需要经济成长加快，并且美联储也在全力推动之时，财政政策却制定得过紧。

特朗普当选，加上共和党控制了参众两院，让这一争论又换了个方向：在美联储开始升息、并认为经济正接近完全就业之际，当选政府官员可能在实行经济刺激。

美联储官员暗示，如果新政府的政策侧重点放在恢复生产率的增长上，不要为支出而支出，就能够摆脱这一困境。

“如果能将充分的公共资金落实到位，就有可能提高生产率，并获得更高的趋势增长率，”布拉德在评论中说道，他的意见在美联储得到广泛响应。

美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利建议国会和政府树立规则，建立起经济低迷时期自动增加支出的计划，从而在下一次危机到来时能扶助经济。(完)