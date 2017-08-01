综述：美国6月成屋待完成销售指数上升 7月中西部制造业活动放缓

路透华盛顿7月31日 - 美国6月成屋待完成销售在连续三个月下滑后反弹，但房市仍因缺少可供销售的房产而受到抑制。

周一公布的另一项数据显示，7月中西部地区制造业活动在6月创下三年高位后放缓，制造商公布订单减少。

全美不动产协会(NAR)表示，6月成屋待完成销售指数跳增1.5%，是分析师预期增长0.7%的两倍多。然该增幅只是部分扳回了之前三个月的跌幅。

成屋待完成销售合约在一两个月后交房，届时将转变为成屋销售。全美不动产协会(NAR)上周报告称，6月成屋销售下降1.8%。

“短期看，6月成屋待完成销售指数上升，表明成屋销售可能很快就会上升，”摩根大通经济分析师Daniel Silver称。“但该指数6月升幅仅扳回了之前几个月的部分降幅。”

尽管包括建筑商信心在内的一些数据近期表现疲弱，但Silver表示他仍预期楼市接下来会继续复苏。楼市面临地产供应不足的困扰，这已然推高房价，使得首次购房者持观望态度。

楼市在第二季以近七年来最快速度萎缩，并对经济增长构成拖累。建筑商无力填补楼市库存缺口，原因是木料成本上升且土地及劳工短缺。

**地区制造业降温**

成屋待完成销售指数较上年同期上升0.5%。6月东北部销售合约增长0.7%，南部增长2.1%。西部大增2.9%，但中西部下降0.5%。

数据公布后，PHLX房屋类股小幅下跌，美元指数触及日低。美股涨跌不一，美债价格下跌。

美国供应管理协会(ISM)芝加哥分会称，7月芝加哥采购经理人指数(PMI)从6月的65.7降至三个月低位58.9。该指数高于50说明芝加哥地区制造业扩张。

该报告与其他地区制造业调查显示活动放缓步调一致。部分放缓反映出最近油价下跌后，能源部门的提振作用减退。美国供应管理协会周二将公布美国7月制造业指数。

“地区制造业调查显示7月制造业活动仍保持强劲，但增长温和，”RDQ Economics首席分析师John Ryding说。

“我们期待明天公布的ISM全国制造业调查有类似的讯息。”

本月的ISM芝加哥调查数据普遍下降。衡量制造业新订单的分项指标下降11.6点至60.3，为2月以来最低。产出指数则下降6.9点至60.8。

7月未交货订单分项指数则从6月的23年高点下滑4.9点至57.9。

在有关薪资的特别问题中，逾70%受访制造商称在过去一年已为员工加薪。四分之一的受访者称其员工薪资维持不变，3%受访者称已对员工减薪。(完)