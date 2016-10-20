综述：美国9月独栋型房屋开工劲增 建筑许可也上扬

图为2013年1月30日资料图片，显示美国加州一处在建的独栋房屋。 REUTERS/Mike Blake

路透华盛顿10月19日 - 美国9月独栋房屋开工大增，不过公寓型房屋开工减少把整体房屋建筑活动推低至18个月低点。

但商务部周三公布的报告也显示上月建筑许可跳增，预示整体住宅建设活动或将在第四季再度呈现上升。

另外，美联储周三公布的褐皮书也为楼市定下乐观基调，褐皮书称最近几周来大多数地区的住宅房地产活动是扩张的。

“尽管多户型房屋方面的波动较大，但房屋建设情况仍然良好，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff说。“在关键的独栋房屋方面，建设活动日益增多，而且建筑许可申请情况也属强劲。”

上个月独栋房屋开工跳增8.1%至78.3万户，为2月以来最高水准。独栋房屋占住宅市场的最大比例。

美国失业率低、薪资缓慢增长以及抵押贷款利率较低，正在支撑房屋需求。独栋房屋开工亦受到可供销售的成屋长期短缺的提振。

然9月整体房屋开工下降9.0%，经季节调整后的年率为105万户，为2015年3月以来最低。这受到波动较大的多户型住宅开工的拖累，多户住宅开工骤降38.0%至26.4万户。

五户及五户以上的多户住宅开工降至2013年6月以来最低。但在需求殷盛的背景下，租金上涨速度为10年来最快，因此9月开工下滑可能是暂时情况。

美联储周三公布的经济景气报告褐皮书亦指出，9月和10月初房地产活动呈现扩张.

美联储表示，有迹象显示未来增长前景乐观，但熟练劳动力缺乏仍将制约一些地区的建筑业活动。

PHLX美国建筑商股价指数.HGX日内几无变动，不及美国股市整体表现。美国最大住宅建筑企业D.R. Horton(DHI.N)上涨1.12%，Lennar Corp (LEN.N)上扬0.14%。

**建筑许可劲增**

路透调查的分析师原预估，9月整体房屋开工年率升至118万户。9月下滑导致第三季房屋开工远低于第二季的平均水平。

这意味着第三季住宅建设仍将拖累国内生产总值(GDP)成长。

亚特兰大联储预估，美国第三季GDP环比年率为增长2.0%。第二季为1.4%。

未来几个月整体住宅建筑活动可能回升，因9月建筑许可激增6.3%至去年11月以来高点。上月的独栋房屋许可增加0.4%。

一栋五户或以上房屋的建筑许可激增17.2%至10个月高点。

“建筑许可的增速超过房屋开工，说明开发商和建筑商终于准备进一步增加建筑活动。这对经济和消费者而言都是意义重大的消息，”realtor.com驻华盛顿首席经济分析师Jonathan Smoke说。

“新建项目一直增长不足，导致可供出租的空置房较少，待售房屋库存也较低。这使得租金和房价增长高于平均水平，但今天的数据是一个好的迹象，说明这种麻烦的情况终于可能过去了。”

上月东北部地区的独栋房屋建设跳增20%；在占住房建设中很大一部分的南部，房屋开工也上升了12.1%。

中西部地区独栋房屋开工上升6.3%，只有西部地区下降了2.2%。

美国抵押贷款市场情况图表： tmsnrt.rs/1SQgDJa

(完)