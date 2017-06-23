综述：美国一周初请失业金人数略升 但不改就业市场紧俏形势

资料图片：2012年8月，旧金山，求职者等待与一家新建的Target零售店的招聘方谈话。 REUTERS/Robert Galbraith

路透华盛顿6月22日 - 美国上周初请失业金人数小幅上升，但仍然处在与劳动力市场紧俏相符的水平上。

劳工部周四公布，6月17日止当周经季节调整初请失业金人数为24.1万人，增加3,000人。

路透调查中受访经济分析师原本预期，这一周的初请失业金人数升至24万。

报告公布后，美元兑一篮子货币保持在当日略微下跌的水平，而美国公债几无变动。

前一周初请失业金人数上修1,000人，从23.7万人升至23.8万人。

上周初请失金人数已连续120周低于30万人，这是判断劳动市场健康与否的重要分水岭。120周也是1970年来最长连续纪录。

初请失业金人数四周均值上周增加1,500人，至244,750人，为4月初以来最高。因剔除了周度波动，该数据能够更准确地衡量就业市场趋势。

许多分析师认为劳动市场正处于或接近充分就业。5月失业率降至16年低位4.3%。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)上周升息25个基点，为三个月来第二次，并暗示今年仍可能再升息一次。

就业市场收紧一直在支持美联储官员的观点，尽管尚未转变成重大的定价压力。

美联储一些决策者已开始愈发担心，近期通胀回落可能表明升至美联储2%的目标仍然困难。

劳工部官员称，没有特别的因素影响请领失业金数据。只有路易斯安那州的数据是估算得出。

周四请领失业金报告还显示，6月10日止当周，续领失业金人数增加8,000人至194万人。

续领失业金人数已连续10周低于200万人，表明就业市场闲置状况在缓解。

美国初请失业金和续领失业金数据互动图表： tmsnrt.rs/2gbkbf2

美国初请失业金及非农就业岗位图表： tmsnrt.rs/2p7dFGi

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