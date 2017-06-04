（更正）综述：美国5月制造业活动小幅升温 民间就业岗位劲增

（更正：根据Challenger, Gray & Christmas发布的官方更正，修改最后一段企业计划裁员人数）

路透华盛顿6月1日 - 美国5月制造业活动小幅升温，结束此前连续两个月放缓之势，民间企业也增加聘雇人手，表明经济在年初经历困境后，正在重新加速。

经济重焕活力与就业市场趋紧的迹象，可能鼓励美国联邦储备委员会(美联储/FED)于本月稍晚升息。

“经济正以可被接受的速度向前运行，美联储可能在6月加息，不过今年稍晚的利率路径仍笼罩疑云，”三菱日联金融集团(MUFG)驻纽约的首席分析师Chris Rupkey说。

美国供应管理协会(ISM)公布，5月制造业指数从4月的54.8小幅上升至54.9。该指数于2月触及两年半高位57.7，因为市场对美国总统特朗普有利商业的政策提议持乐观看法。

该指数此前已连续两个月下滑，因为企业界愈发担心，一连串政治丑闻可能阻碍特朗普政府推进经济议程，其中包括下调企业与个人所得税的努力。

数据超过50表明制造业扩张，制造业在美国经济中占比约12%。制造业复苏仍受到能源行业支持。原油价格稳步上涨提振开采活动，引发了对于机械的需求。

5月ISM制造业新订单分项指数从4月的57.5升至59.5，就业分项指数从4月的52.0跳升至53.5。食品和金属制品制造商报告称很难找到合格的工人。

根据调查，制造商继续稳步增加库存，并且依然认为他们的客户库存过低。5月原材料价格连续第15个月上涨，但涨幅明显放缓。

该数据良好，协助提振美股，主要股指均触及纪录高位。美元指数上涨，美国公债价格略有滑落。

民间就业服务机构ADP Employer Services报告显示， 美国5月民间就业岗位增加253,000个，高于分析师预期的增加185,000个。4月新增民间就业岗位从最初报告的177,000个下修至174,000个。

ADP报告是与Moody's Analytics联合编制的，之后劳工部周五将公布更为全面的非农就业报告。非农就业报告包括公共和民间部门就业。

然而，对于就业报告当中的民间就业来说，ADP报告并非很好的预测指标。据路透对分析师所做调查显示，非农就业岗位继4月增加21.1万个之后，5月料将增加18.5万个。5月失业率料将持平于10年低位4.4%。

**经济挺坚**

然而，继本周数据显示4月消费者支出加速增长之后，ADP报告更增添了佐证。

美国第一季GDP环比年率为成长1.2%。亚特兰大联储预测第二季GDP成长率为4.0%。

上周发布的美联储5月2-3日政策会议纪录显示，尽管决策官员同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，但“多数与会者”相信“很快就适合”调高借贷成本。

美联储于3月加息25个基点。外界普遍预料美联储在6月13-14日会中将决议再度升息。

在周四出据的第三份报告当中，劳工部发布，5月27日止当周经季节调整后初请失业金人数跳升1.3万人至24.8万人。

这是初请失业金人数连续第117周不到30万人，后者为反映就业市场健康与否的关口。此为1970年以来最长的持续期间，且当年劳动市场规模较小。

劳工部一位官员说，加州和其他七个州的请领失业金人数是估算的，因周一逢阵亡将士纪念日假期可能导致数据扭曲。

一周初请失业金人数四周均值上周仅增加2,500人至23.8万人。该数据是衡量就业市场趋势的更好指标，因剔除了周度波动。

“虽然失业金报告给最近表现很乐观的就业市场数据浇了点冷水，但我们仍相当看好就业市场状况，”摩根大通驻纽约分析师Daniel Silver表示。

美联储周三公布褐皮书称，4月初到5月底，就业市场持续收紧。并称“大部分”地区出现工人短缺现象。

全球人力资源咨询公司Challenger, Gray & Christmas公布的报告显示，美国雇主5月宣布的裁员人数下降9%至33,092人。(完)