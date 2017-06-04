综述：美国5月非农就业岗位增长放缓 失业率降至16年低位4.3%

资料图片：2016年1月，华盛顿，美国商会基金会主办的招聘会现场的求职者在查看招聘方名单。 REUTERS/Gary Cameron

路透华盛顿6月2日 - 美国5月非农就业岗位增长势头放慢，此前两个月的增幅也被下修，暗示就业市场正丧失动能，尽管失业率降至16年低点4.3%。

劳工部周五发布的报告显示，5月非农就业岗位增加13.8万个，制造业、政府部门与零售业岗位减少。3月和4月就业岗位增幅也下修了6.6万个。

5月就业岗位增幅或许仍足以促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)在6月13-14日政策会议上调升利率。美国经济每个月需新增7.5-10万个就业岗位，以跟上工作年龄人口的增长步伐。

“虽然目前的信号有些混乱，但证据基本说明，就业市场正处于周期性紧缩状态，美联储需要据此行动，”摩根大通分析师Michael Feroli指出。

“我们仍认为，美联储非常有可能在本月稍晚升息。更大的疑问可能在于会后声明中，将就后续升息行动发出何种信号。”

就业报告中的详细数据表现疲弱。尽管失业率下降0.1个百分点触及2001年5月以来最低水准，但那是因为有42.9万人离开劳动力大军。今年以来，失业率已下降0.5个百分点。

5月平均时薪上升0.04美元或0.2%，升幅与4月持平，而年度薪资升幅为2.5%。

随着就业市场接近充分就业状态，美国过去12个月月度平均就业岗位增幅已从18.1万个下滑。还有越来越多的坊间证据表明，企业难以招到合格员工。

分析师还认为，企业担心美国总统特朗普面对的多项政治丑闻可能令他的经济计划面临危险，包括减税和增加基建支出，因而可能在推迟招聘。

“华盛顿政局的不确定性是拖累就业市场的另一大因素，”加州州立大学海峡群岛分校的经济学教授Sung Won Sohn说。“特朗普任何刺激政策成为现实的可能性在最近几周大幅下降。”

分析师原本预期，5月非农就业岗位增加18.5万个，失业率持平于4.4%。

美联储在3月升息。路透在非农就业报告出炉后对华尔街初级交易商进行的调查显示，所有18家受访交易商都预期，美联储将于本月加息。

10家交易商估计美联储将在9月进一步收紧货币政策，仅有六家认为12月将会升息。

今年下半年升息的前景转淡，打压美元指数触及七个月低位。美国长期公债收益率(殖利率)跌至近七个月低点，短债收益率则触及逾两周低位。美国股市创收盘纪录新高。

**闲置劳动力减少**

非农就业岗位增幅温和，可能压制第二季经济增长急剧加速的预期。美国今年第一季国内生产总值(GDP)增长环比年率仅为1.2%。

虽然4月消费者支出升温，但周五出炉的另一份报告显示，美国4月贸易逆差扩大5.2%至476亿美元。亚特兰大联储目前预估第二季GDP增长环比年率为3.4%。

非农就业报告也传出一些好消息。一项衡量失业率的广义指标下降0.2个百分点至8.4%，为2007年11月以来最低。该指标中包含了有工作意愿但已放弃找工作的人，以及因为无法找到全职工作而被迫从事兼职的人。

因此，失业率和这项广义失业率之间的差距处于2008年初以来最小。该广义指标被认为是衡量就业市场闲置劳动力状况的更好指标。

但劳动力就业参与率下滑0.2个百分点至62.7%，其中波动较大的16-24岁年龄组是就业参与率下降的主要原因，暗示未来还可能反弹。

5月制造业就业岗位减少1,000个，因汽车产业就业岗位下滑1,500个。

建筑业就业岗位增加1.1万个，4月为减少1,000个。零售业减少6,100个就业岗位，连续第四个月下滑，其中百货商店就业岗位下降3,700个。

政府部门就业岗位下滑9,000个，均源自各州和地方政府的岗位减少。

美国非农就业岗位变动与失业率互动图表：tmsnrt.rs/1T9hBxK

非农就业报告中八个分项指标互动图表：tmsnrt.rs/1jDeEdW

美国就业市场劳动力构成互动图表：tmsnrt.rs/2drc2A2

美国各行业就业岗位变动互动图表：tmsnrt.rs/2drejuZ

美国就业参与率互动图表：tmsnrt.rs/2drf1IJ

美国贸易收支图表：tmsnrt.rs/2oXvuHR (完)