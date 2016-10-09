综述：美国就业成长连续三个月放缓 但料挡不住美联储年内升息

路透华盛顿10月7日 - 美国就业增长速度9月份连续第三个月放缓，而且失业率微升，但预计不会阻止美国联邦储备委员会(美联储/FED)在今年底升息。

劳工部周五公布的报告显示美国经济状况稳健，但增速还不足以促使美联储改变仅将缓慢升息的规划。

上月非农就业岗位增加15.6万个，少于8月的16.7万个。失业率微升0.1个百分点至5.0%，因有更多美国人重新回到劳动力队伍之中。

美联储副主席费舍尔在华盛顿的一个活动上表示，该就业报告“接近”理想状态，显示就业成长不太快也不太慢。

他没有直接提及美联储的升息计划，但其评论似乎与一些决策者的说法吻合，他们说美联储的“基本假设情景”是在12月政策会议上升息。

健康的就业市场可能成为民主党总统候选人希拉里克林顿参加11月8日大选的一项资产。她一直辩称，奥巴马政府的政策帮助经济创造了数以百万计的就业。

美国股市下跌，美国公债价格基本持稳。美元指数.DXY走低，显示交易商减少了对下月升息的押注。但利率期货市场仍然暗示12月升息。

**美联储意见分歧**

美联储主席叶伦曾表示，美国经济每个月需要创造出的岗位不到10万个。今年每月新增就业岗位平均约为18万个，叶伦称这“难以为继”。

路透调查的分析师先前预测，9月新增就业17.5万个，失业率不变。美国政府表示，8月和7月新增就业岗位向下修正7,000个。

9月民间部门时薪同比上升2.6%，符合分析师的预期。过去一年，薪资增长呈现加速迹象，但仍然慢于 2007-2009年衰退以前的速度。

“经济表现情况还可以。不一定是在加速，但肯定是情况不错，”纽约Fiera Capital的投资总监Jonathan Lewis表示。

这将是美联储11月1-2日政策会议之前的最后一份就业报告。投资者认为，由于非常接近总统大选时间，所以这次会议基本上不可能升息。

叶伦上月表示，美联储可能今年升息一次。美联储去年底近十年来首次升息，但随后一直按兵不动，担心通胀持续偏低。

上月美联储决定维持利率不变，当时有三名决策者支持升息。但是，周五的数据可能增加主张缓慢升息的美联储官员的理由。

上月就业市场放缓非常普遍，其中运输及仓储行业裁减9,000个岗位，医疗及社会援助领域则仅新增21,800个工作岗位，低于前月的45,300个。

图表：

美国就业：tmsnrt.rs/1T9hBxK

美国各届政府下的非农就业增长：link.reuters.com/hyp84w

就业报告：tmsnrt.rs/1jDeEdW

美国失业率：link.reuters.com/nyr52w

美国制造业非农就业：link.reuters.com/das47s

美国劳动力市场：link.reuters.com/rum98v

美国劳动力市场，按领域细分：tmsnrt.rs/2drejuZ

美国就业市场参与率：tmsnrt.rs/2drf1IJ

(完)