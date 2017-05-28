综述：美国第一季GDP环比年率上修 然经济反弹前景趋于黯淡

资料图片：2016年1月，美国马里兰州Olney，一名顾客将在Shoppers超市购买的物品装上汽车。 REUTERS/Gary Cameron

路透华盛顿5月26日 - 美国经济增长在第一季的放缓程度小于初值所示，但企业投资放缓及消费者支出温和，都让第二季经济明显提速的预期蒙上阴影。

美国商务部周五公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率从前值的增长0.7%修正为增长1.2%。

这是经济一年来的最差表现，去年第四季为增长2.1%。

“迄今为止的经济数据不能完全让人相信第二季活动出现反弹，并显示美国经济难以给人带来惊喜，”Bank of the West首席分析师Scott Anderson说。

第一季经济疲弱，给总统特朗普大幅提振经济增长的宏伟目标带来打击。

在2016年总统竞选期间，特朗普曾经承诺要让GDP增长年率提高到4%，不过政府官员目前认为增长3%更为现实。

特朗普曾提出了包括降低企业税和个人税等一系列措施，来促进经济加快增长。但鉴于一些经济领域生产率低下且劳动力短缺，分析师怀疑，如果这些财政刺激措施得以生效，是否真的能鼓舞经济。

“如果经济要在可见的时间里以3%的速度增长，企业最好是在资本财上面下大本钱。但他们并没有这样做，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff说。

但是，经济的这种疲弱表现或许并非是真实状况的写照。由于数据计算困难，第一季GDP往往会表现欠佳。政府目前正着手解决这个问题。

政府上修第一季消费者支出增幅，但称库存投资远小于初值。贸易逆差也略小于上月公布的初值。

分析师原本预计GDP增幅上修至0.9%。而尽管增长温吞，美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月仍料升息。

美元指数周五小幅上涨，美国股市持平，中止六日连涨。美国较长期公债价格升高。

**4月数据令人失望**

虽然经济似乎在第二季伊始重拾一些动能，但大幅反弹的期望遇阻，因企业支出疲软，上月零售销售增幅不大，商品贸易逆差走阔，以及库存投资下降。

美国商务部另一份报告显示，4月扣除飞机的非国防资本财订单连续第二个月维持不变。这是反映企业支出计划的一项重要指标，备受关注。

4月，核心资本财付运量下滑0.1%，3月为增长0.2%。这一指标被政府用作计算GDP中的设备支出。

对第二季GDP增幅的预估值介于2.0-3.7%。

“看起来很多企业可能在推迟设备采购，看以后是不是能享受更多税赋优惠，”MUFG Union Bank首席分析师Chris Rupkey说。

GDP报告还显示，企业设备支出的增长速度不及初值预估。第一季设备支出增长7.2%，小于上月公布的增长9.1%。

占美国经济总量逾三分之二的消费者支出，在第一季增长0.6%，快于初值的0.3%，但仍是2009年第四季以来最慢。去年第四季为强劲增长3.5%。

消费者信心盘旋在高位，将带动消费者支出提速。但有人担心家庭债务激增会侵蚀支出，因每月还款挤占了薪资收入。

企业在第一季积累43亿美元库存，低于上月公布的103亿美元。去年第四季这一数字为496亿美元。

库存从GDP增幅中抹去1.07个百分点，初值为抹去0.93个百分点。

政府还公布，第一季企业税后获利减少2.5%，受企业诉讼和解费用打压。第四季为增长2.3%。

美国各部门对GDP增幅贡献图表： tmsnrt.rs/2p7cvvb (完)