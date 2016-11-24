综述：数据显示美国经济第四季初加速 联储会议记录显示12月料加息

图为2013年2月资料图片，显示美国重型机械设备制造商卡特彼勒旗下一家工厂的重型机械。 REUTERS/Eric Vidal

路透华盛顿11月23日 - 美国10月耐久财订单回升，受机械和其它设备的需求增长推动。这是美国经济成长在第四季初加速的最新迹象。

周三公布的数据进一步擦亮了经济前景。这些数据显示，在特朗普当选为下届总统之后，消费者信心在11月大增。消费者乐见这位地产大亨当选，认为这有利于他们的个人财务和美国经济前景。

虽然上周初请失业金人数从43年低点上升，但整体走势仍然显示劳动市场趋于紧俏。

这些数据增强了市场关于美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在12月会议上升息的预期。而美联储11月会议记录亦显示，利率决策者似乎对于“相对很快”升息感到有信心。

“经济形势似乎全面向着好的方向发展，”Naroff EconomicAdvisers的首席经济分析师Joel Naroff称。“薄弱环节正在恢复，强劲的领域则保持强劲。美联储不会继续按兵不动。”

商务部称，扣除飞机的非国防资本财订单在9月下降1.4%之后上升0.4%。过去五个月中，这类核心资本财订单有四个月是在上升。

核心资本财出货量上月增长0.2%，9月为增长0.4%。该数据被政府用来计算国内生产总值(GDP)中的设备支出。

在交通设备需求激增12%的拉抬下，整体耐久财订单上月跃增4.8%。这是一年来最大增幅，9月为增长0.4%。

尽管经济在2015年末至2016年初的低迷过后重拾动力，但企业支出一直疲软，因企业苦于应付美元升值及油价下跌对获利的影响。企业的设备支出连续四个季度下降，严重拖累制造业。制造业在美国经济中所占比重为12%。

随着核心资本财订单稳步增长，加之油气井钻探活动有所增加，市场对第四季企业设备投资反弹持审慎乐观看法。

但升幅料将温和，因为美元再现强势。今年许多时间里，美元升势看似已经失去动能。不过，核心资本财订单与出货皆出现增长，呼应了工业生产数据以及显示制造业开始复苏的调查情况。

“制造业部门的活动表现略见起色，但仍远称不上强劲。近期美元走强，的确对工业部门的成长构成挑战，”摩根大通驻纽约分析师Michael Feroli表示。

在另一项报告中，密西根大学公布，11月美国消费者信心指数终值升至93.8，较10月指数高出6.6点。该大学表示，大选后乐观情绪普遍增强，按收入、年龄以及所有地区进行划分，各分项数据皆录得增长。

**乐观的经济信号**

该报告加入房屋开工、房屋和零售销售数据及通胀持坚的乐观数据之列，勾勒出第四季初经济的亮丽情况。

亚特兰大联邦储备银行预测第四季GDP环比年率为增长3.6%。该数据暗示，特朗普将自奥巴马政府手上接下强劲的经济。第三季时为增长2.9%。

“特朗普是1990年代以来第一个接任时经济有充分就业的总统，”MUFG Union Bank驻纽约的首席分析师Chris Rupkey表示。“讽刺的是，特朗普靠着利用许多选民对经济的担忧而当选总统。”

在经济改善的背景下，美联储在12月13-14日政策会议上可能调升利率。

美元指数升至逾13年高位；道琼工业指数刷新纪录收盘高位。美国政府公债价格下跌，两年期收益率触及六年半高位。

在周三的另一份报告中，劳工部称11月19日止当周美国初请失业金人数增加1.8万，经季节调整后升至25.1万人。

初请失业金人数现已连续90周低于30万这个暗示就业市场健康的门槛，为1970年以来连续最长时期，但当时就业市场远小于目前。

最近一周初请失业金人数四周均值减少2,000人，至25.1万人。

就业市场的力道正支撑着内需，又进一步传导至制造业。

强劲的国内消费和总统当选人特朗普的大规模基建支出计划，可望刺激企业的设备投资。这将提振重型机械制造商卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)等企业。卡特彼勒上月调降了全年营收展望，为今年第二次下调。

商务部另一份报告显示，美国10月新屋销售较前月下滑1.9%，但较上年同期增长17.8%。

美国抵押贷款互动图表：

tmsnrt.rs/1SQgDJa

美国请领失业金人数图表：

tmsnrt.rs/2gbkbf2

美国成屋、新屋及成屋待完成销售图表：

tmsnrt.rs/1SX25aY

美国、欧元区及中国PMI初值图表：

tmsnrt.rs/2g0r0fV

(完)