综述：美国1月消费者信心指数从15年高点回落 第四季薪资温和增长

路透华盛顿1月31日 - 美国1月消费者信心指数从15年高点回落，因大选后的乐观情绪部分消退，但家庭仍看好就业市场状况，暗示今年经济将保持增长。

周二公布的其他数据显示，11月房价加速上涨，这将进一步提升家庭资产并支持消费者支出，即便薪资增长保持温和。去年11月特朗普当选美国总统后，消费者信心大幅提高。

同期股市也大幅上涨，消费者和投资者都在关注特朗普关于减税和放松监管的承诺，其政策主张被认为对企业有利并会提振成长。

Plante Moran Financial Advisors投资长Jim Baird称，“总统大选后消费者信心通常会跳升，1月的回落可能是回归到常态。”

“至少，消费部门仍...势将在未来数月取得进一步的支出增长，为整体经济提供重要支撑。”

世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国1月消费者信心指数降至111.8，12月数据从113.7下修为113.3，不过仍为2001年8月以来最高。

虽然消费者对当前商业环境的评估在本月明显改善，但对未来前景仍信心不足。一些分析师称，消费者可能暂时维持谨慎，直至特朗普政府就财政刺激政策，尤其是减税政策出台更多细节。

“特朗普行情对消费者信心的提振效应已开始减退，因为很显然，若当局拒绝缓和严厉的措辞，则前路将十分崎岖，”MUFG Union Bank首席分析师Chris Rupkey表示。

“特朗普政府为实现让美国再次变得伟大而拿出详细政策建议与计划耗费的时间越长，消费者就会继续保持谨慎。”

上述报告公布后，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将开始为期两日的政策会议。美联储预期今年将升息三次，但在本周会议上料将按兵不动。

**特朗普震动市场**

美国金融市场几乎未受到数据影响，投资者注意力集中在特朗普的言论上。特朗普对美元汇率表达了关切。

特朗普在与制药企业主管会面时称，其他国家令本币贬值的做法促使制药企业把生产环节外包，并呼吁这些企业增加在美国的生产。

美元指数下跌，而美国公债价格上扬。华尔街股市下滑，投资者仍对特朗普的孤立主义政策感到担忧，包括禁止七国公民入境美国，该政策在美国多个城市引发抗议活动，并招致多家大企业领袖的批评。

周二出炉的其他数据显示，11月标准普尔/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价较上年同期上涨5.3%，10月为上涨5.1%。房价加速上涨有利于提振家庭支出，但也可能抑制房屋销售。

抵押贷款利率已突破4%，而薪资增长则保持温和。劳工部发布的报告显示，第四季薪资较前季上升0.5%，第三季亦为上升0.5%。

美联储表示，来自许多地区的情况表明，就业市场“在2017年料将继续趋紧，薪资上涨压力可能加剧”。

“由于职位空缺数接近纪录高位，且失业率降至4.7%，(就业市场)不太可能仍存在大量闲置劳动力，”Glassdoor首席分析师Andrew Chamberlain指出。

“虽然近几年许多工作年龄的美国人的确离开了劳动力市场，或许在一定程度上压制了薪资水平，但我们预期薪资在2017年上半年将加速上升。”(完)